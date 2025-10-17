Rinnovabile, partecipato, flessibile. Queste le tendenze del mercato elettrico in Italia secondo l’Electricity Market Report 2025 presentato ieri, 17 ottobre, dall’Energy&Strategy-School of Management del Politecnico di Milano. In particolare, si legge nella sintesi del rapporto, c’è un elevato potenziale delle Comunità energetiche rinnovabili e più in generale dell’autoconsumo diffuso, con 876 configurazioni mappate, 19 volte […]
Comunità energetiche, forte crescita in Italia ma target 2028 lontano