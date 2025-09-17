INFODATA ENERGIA

Tutti i benefici di un anno di Cer a Roma

Tutti i benefici di un anno di Cer a Roma

In dodici mesi la comunità Le Vele ha dimezzato in consumi di un Centro di assistenza, recuperando risorse per attività sociali e contrasto alla povertà energetica. Il Gse a un evento sull’iniziativa: in Italia 2.018 configurazioni Cacer.

La comunità energetica rinnovabile (Cer) “Le Vele” è stata la prima inaugurata nel territorio di Roma e a poco più di un anno di distanza dalla sua attivazione il Comune ha organizzato un evento per approfondire i benefici ottenuti.

In particolare, considerando un bilancio di dodici mesi, si è arrivati al taglio di circa il 51% sui consumi dell’istituto per la disabilità Leonardo Vaccari, che ospita un impianto fotovoltaico da 82,17 kW donato da Banco dell’energia con il contributo di Edison.

I risparmi ottenuti si sono dunque tradotti in nuove finanze per sostenere le attività di riabilitazione psico-fisica e integrazione didattico-sociale.
L’energia prodotta in eccesso, pari a 38.555 kWh, è stata immessa in rete e condivisa dalla Cer, generando incentivi Gse che in parte sono stati donati ad alcune famiglie in povertà energetica indicate dai servizi sociali del Municipio I Roma centro.

Infine i benefici ambientali, visto che la Cer ha contribuito a evitare l’immissione in atmosfera di 65 tonnellate di CO2 (29 tep), 23,53 kg di NO2 (diossido di azoto) e 3,14 kg di PM10 (particolato minerale).

L’impianto fotovoltaico, spiega una nota di Edison, è costituito da 198 pannelli della potenza di 415 W ciascuno, fissati su 241 zavorre, per una superficie complessiva di circa 900 mq. Per la sua realizzazione sono stati necessari 198 ottimizzatori e circa 2.000 metri di cavi.

“Nel nostro patrimonio edilizio – spiega il sindaco Roberto Gualtieri – abbiamo molte scuole e uffici. Noi vogliamo sostenere i romani nell’utilizzo del fotovoltaico e le comunità energetiche rinnovabili sui tetti pubblici, ad esempio comunali”.

A tal proposito, sempre un anno fa, la Giunta ha approvato un regolamento per la messa a disposizione di aree e impianti solari fotovoltaici di Roma Capitale a favore di comunità energetiche rinnovabili solidali.

A conferma della strada intrapresa, “vogliamo mettere in campo altre comunità energetiche”, come conferma il presidente del Municipio I, Lorenza Bonaccorsi. “Abbiamo già individuato altre aree dove realizzare un simile percorso, pensando in particolare a Testaccio”.

Presente nel corso dell’evento organizzato dal Comune ieri (16 settembre) anche Stefano Pizzuti, responsabile divisione Comunità energetiche Enea. L’Agenzia, in particolare, fornirà alla Cer Le Vele un supporto strategico e operativo sulla futura adozione delle tecnologie più avanzate. Tra queste il sistema “local token economy” (Lte), progettato per incentivare la partecipazione attiva dei soci Cer attraverso lo scambio di beni e servizi locali.

L’obiettivo, spiega Pizzuti, è “far diventare le Vele una smart community, un modello di riferimento nazionale integrando la sua forte vocazione sociale con l’innovazione tecnologica”.

A tal proposito Enea ha già avviato quest’anno una sperimentazione di smart community Lte ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma (si veda Esempi concreti di “local token economy” ed energia).

Si tratta di un modello evolutivo della comunità energetica verso l’idea di “ecosistema”, spiega l’Agenzia, in cui i membri producono, consumano, condividono energia rinnovabile e scambiano beni e servizi in sicurezza, migliorando la qualità della vita e la sostenibilità, con benefici anche a livello economico e sociale.

Commentando i risultati della Cer Le Vele, infine, il presidente Gse Paolo Arrigoni ha ricordato come in Italia, alla fine di agosto, sia stata raggiunta la soglia delle 2.018 configurazioni Cacer (Cer, gruppi di autoconsumo collettivo e autoconsumatori individuali a distanza), con diversi esempi di iniziative solidali.

“Rispetto a un inizio lento, stante la complessità del meccanismo, ora la crescita è significativa, con progettualità presenti in tutto il Paese”, secondo Arrigoni, che sottolinea come alcune realtà siano “addirittura nazionali”, nel rispetto dei principi fissati all’art. 31 del d.lgs 199/21, come segnalato dalle Faq Gse.

La tecnologia rinnovabile largamente utilizzata è il fotovoltaico, rileva il presidente del Gestore, ma alcune prevedono anche impianti come idroelettrico, eolico, biomassa o biogas.

