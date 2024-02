Certificati bianchi per aumento dell’efficienza con generatori a biomassa

Si possono chiedere i Certificati Bianchi anche per interventi di sostituzione di un generatore a combustibile fossile con uno a biomassa, ma bisogna aumentare l’efficienza energetica rispetto alla situazione ante intervento. Lo specifica in un avviso il Gse, spiegando che, per aumentare il livello di efficienza energetica di un generatore a biomassa, può essere considerata […]