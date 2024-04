Webinar “Verso un futuro sostenibile: Comunità Energetiche, ultimi decreti e opportunità per i comuni”

Giovedì 18 aprile alle ore 15 Weproject, in collaborazione con QualEnergia.it, organizza un webinar sulle comunità energetiche.

In un’epoca in cui la transizione verso fonti energetiche sostenibili è una priorità globale, le comunità energetiche rappresentano un importante strumento per promuovere la partecipazione attiva dei cittadini nella produzione, gestione e consumo di energia.

Questo approccio decentralizzato non solo favorisce l’adozione di energie rinnovabili, ma anche la creazione di reti locali più resilienti ed efficienti.

Nel corso di questo webinar, sarà esplorato in dettaglio il concetto di comunità energetiche, analizzando le loro caratteristiche, benefici e potenziali sfide.

Inoltre, ci si concentrerà sulle ultime disposizioni normative, con particolare attenzione al recente decreto che regola le attività delle comunità energetiche in Italia, con particolare focus sul ruolo del referente e produttore terzo anche rispetto alle opportunità offerte dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per i piccoli comuni e dalla possibilità di accedere al sistema delle tariffe premio del GSE per 20 anni.

Interverranno:

Ilaria Bresciani Partner di Weproject e CEO di We2green

Partner di Weproject e CEO di We2green Andrea Pini Direttore Commerciale di Beghelli Servizi

Entrambi condivideranno le loro conoscenze ed esperienze, offrendo spunti preziosi a chi è interessato a creare nuove comunità energetiche e cerca un set completo di servizi e soluzioni per gestire al meglio la propria CER.

In questa occasione verrà presentata anche la piattaforma My Green Energy, appositamente creata per le Comunità Energetiche.

Grazie alla tecnologia avanzata, offre la possibilità di simulare i potenziali risparmi e fornisce una serie di servizi personalizzati insieme a un set completo di soluzioni per la realizzazione e la gestione degli impianti.

Per iscrizoni: QualEnergia.it