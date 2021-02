21 Febbraio 2021

Centrica Business Solutions organizza il 23 febbraio (ore: 15-16) con QualEnergia.it, un webinar sulla costruzione di una strategia energetica efficace per le aziende per iniziare il percorso verso il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi di Net Zero.

La partecipazione è gratuita.

Per informazioni e iscrizioni

