Sta crescendo l’interesse verso la sostenibilità da parte di consumatori, fornitori, investitori e istituzioni, che esercitano una pressione sempre più forte sulle aziende affinché mantengano il ritmo del cambiamento e riducano la propria impronta di carbonio.

Soddisfare la domanda di clienti sempre più attenti alla sostenibilità, che vogliono acquistare da aziende che si preoccupano del loro impatto ambientale, è una grande opportunità. Tuttavia, raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di carbonio rimane spesso una sfida disattesa: le aziende non riescono a dimostrare reali progressi e a bilanciare la responsabilità ambientale con gli interessi economici.

Per questo Centrica Business Solutions ha sviluppato un approccio strutturato per pianificare ogni fase del percorso verso la decarbonizzazione e garantire il raggiungimento degli obiettivi di riduzione del carbonio a lungo termine.

Nel corso del webinar si parlerà di come costruire una strategia energetica efficace per iniziare il percorso verso il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi di Net Zero.

L’azienda condividerà la propria esperienza e dedicherà uno spazio alla best practice di un cliente italiano, LAR Spa, azienda storica leader nel settore della termoplastica.

Il webinar si svolgerà martedì 23 febbraio, dalle ore 15 alle 16.

I relatori:

Nicola Miola, Head of Sales – Centrica Business Solutions

Stefano Riva, Product Developer – Centrica Business Solutions

Gabriele Ferrini, CEO – LAR Spa

