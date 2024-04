La Revisione della Direttiva EPBD

Webinar Kyoto Club

Venerdì 12 aprile, dalle ore 9,30, si terrà il secondo webinar dell’area sulla decarbonizzazione degli edifici nell’ambito del progetto “Per un salto di classe” di Legambiente e Kyoto Club.

Per un salto di classe – Per la decarbonizzazione degli edifici in Italia è un progetto di Kyoto Club e Legambiente che approfondisce, includendoli in un’unica iniziativa, i temi trattati nei precedenti due progetti “Per la decarbonizzazione: efficienza energetica e riscaldamento negli edifici in Italia” e “Emissioni di carbonio incorporate nel settore delle costruzioni”.

Parteciperanno:

Davide Sabbadin , Deputy Policy Manager for Climate, European Environmental Bureau (EEB)

, Deputy Policy Manager for Climate, European Environmental Bureau (EEB) Eva Brardinelli , Buildings Policy Coordinator, Climate Action Network Europe (CAN Europe)

, Buildings Policy Coordinator, Climate Action Network Europe (CAN Europe) Marco Grippa, Programme Manager, Environmental Coalition on Standards (ECOS).

Introduce e modera: Giacomo Pellini, Kyoto Club

Per iscrizioni: Kyoto Club