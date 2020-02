11 Febbraio 2020

Kyoto Club, in collaborazione con il progetto Horizon 2020 EUCalc, organizza un convegno per celebrare l’Anniversario dell’entrata in vigore del Protocollo di Kyoto, che si terra a Roma dalle ore 9,30 presso Spazio Europa (via IV novembre, 149).

L’iniziativa sarà anche un’occasione per capire a che punto è il nostro Paese con le politiche sul clima e per riflettere su quali debbano essere le priorità ambientali per l’Italia e l’Europa, su come accelerare il processo di decarbonizzazione e sulle opportunità di una transizione sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale ed economico.

Il convegno sarà trasmesso anche in streaming sulla homepage del sito di Kyoto Club.

Per informazioni: Kyoto Club