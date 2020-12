9 Dicembre 2020

Venerdì 11 dicembre in diretta streaming sul canale YouTUBE di Kyoto Club si svolgerà il convegno di Kyoto Club e Transport & Environment, in occasione dell’anniversario della firma dell’Accordo di Parigi sul clima, per una riflessione sulla de-carbonizzazione dei trasporti, il Green Deal europeo e il Piano di Ripresa e Resilienza italiano.

Per ragionare sulla necessaria de-carbonizzazione in Italia alla luce del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che va orientato verso una spesa green e sostenibile. L’allarme clima è sempre più pressante, il tempo per ridurre le emissioni sempre più scarso.

Per questo servono azioni coerenti e decise di intervento con le politiche pubbliche, a partire dal Recovery Fund (RF).

