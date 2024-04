Grazie all’esperienza nella fornitura, progettazione e costruzione di impianti fotovoltaici Vimit Energia guida i suoi clienti verso scelte energetiche vantaggiose e consapevoli, offrendo soluzioni semplici ed efficaci della gestione energetica.

L’obiettivo dell’azienda è fornire soluzioni energetiche che ottimizzino le spese e i consumi dei privati e permettere alle aziende di raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità.

Vimit inoltre supporta la pubblica amministrazione nella transizione energetica e nella creazione di città sempre più smart, green e vivibili, individuando insieme le migliori opportunità di sviluppo e cambiamento.

Mission

collaborare con leader di mercato per fornire materiali fotovoltaici di alta gamma

accompagnare i clienti attraverso processi di transizione sicuri ed efficienti

offrire modelli innovativi e soluzioni su misura per ogni tipo di installazione

consentire il monitoraggio e la gestione dei consumi per l’autosufficienza

raggiungere l’indipendenza energetica dai combustibili fossili

La società mira a diventare un punto di riferimento a livello globale nella fornitura di materiale per la realizzazione di impianti fotovoltaici e nelle soluzioni chiavi in mano. Tra i prodotti: moduli fotovoltaici, inverter, pannelli integrati BIPV, batterie, large energy storage.

Punto di forza è l’assistenza post vendita che accompagna i clienti per l’intera durata dell’impianto fotovoltaico.

Un team altamente specializzato, in stretta collaborazione con i partner, si impegna nella ricerca e adozione di tecnologie all’avanguardia.

Grande importanza per l’azienda ha la formazione di dipendenti e collaboratori al fine di massimizzare i risultati operativi.

Grazie a strategie di espansione mirate, Vimit ha consolidato la propria presenza sul mercato internazionale, adeguandosi alle dinamiche locali e rispondendo alle esigenze dei clienti; attraverso la combinazione di adattabilità, collaborazioni strategiche e una reputazione di altissima affidabilità.

Con una particolare attenzione alla Ricerca & Sviluppo Vimit continua ad esplorare innovazioni tecnologiche sul mercato, con l’obiettivo di restituire soluzioni alternative, all’avanguardia e che soddisfino le necessità dei clienti.

Due soluzioni in particolare distinguono l’azienda sul mercato.

L’approccio “Chiavi in Mano” rappresenta la soluzione “all-in-one” progettata per soddisfare una vasta gamma di esigenze di mercato, che spaziano dai piccoli impianti domestici alle grandi strutture industriali.

L’impianto fotovoltaico proposto dal pacchetto Chiavi in mano, racchiude in sé tutti i vantaggi del fotovoltaico coniugabile con l’utilizzo del moderno sistema di accumulo.

L’impianto ibrido utilizza tecnologie di ultima generazione unendo l’affidabilità di MPPT (Maximum Power Point Tracker), con le altre tante collaudate tecnologie di gestione carica dei pacchi batteria, il tutto controllato da un sistema intelligente ed automatico.

I componenti e gli inverter selezionati da Vimit Energia hanno standard qualitativi superiori e sono tra i top di gamma per la loro resa. Chiavi in mano è la soluzione per tutti i clienti che vogliano avere un impianto fotovoltaico in modo semplice e immediato, affidando a Vimit tutte le fasi del processo: dal sopralluogo all’installazione, dalla progettazione fino al collaudo fina le e l’allaccio alla rete.

Infine a supporto degli installatori del mercato residenziale, Vimit propone Kit Montaggio Facile: una soluzione completa, semplice da installare, dalla massima performance e attenta ai principi della prevenzione degli incendi fotovoltaici.

I numeri: