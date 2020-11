26 Novembre 2020

Next Solutions è la divisione di servizi del Gruppo Falck Renewables (player internazionale delle energie rinnovabili, con oltre 1GW di potenza istallata nel mondo e 2,5GW di assets gestiti). Grazie all’esperienza e alla solidità del Gruppo a cui appartiene, alla capillare presenza lungo tutta la filiera dell’energia, Next Solutions opera a fianco di produttori e consumatori (Pubblica Amministrazione, Industria e Terziario, Comunità locali) per uno sviluppo energetico trasparente, efficiente e sostenibile. Attraverso 3 differenti aree operative (Energy Solutions, Energy Management, Smart & Digital Solution) è in grado di offrire un servizio completo e soprattutto “tailor-made”, sia dal punto di vista tecnologico, sia finanziario.