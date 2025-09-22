INFODATA ENERGIA

Le soluzioni di Solplanet per il fotovoltaico

Le soluzioni di Solplanet per il fotovoltaico

La registrazione del webinar in cui Solplanet ha presentato i suoi prodotti per il fotovoltaico residenziale e C&I rivolti al mercato italiano.

Si è svolto il 18 settembre, il webinar organizzato da QualEnergia.it in collaborazione con il produttore Solplanet, dedicato alle soluzioni tecnologiche dell’azienda per il fotovoltaico residenziale e commerciale. Qui sotto il video (durata: 40′)

L’incontro ha messo al centro le nuove prospettive di un settore in rapida evoluzione, con un focus sugli inverter intelligenti e sui sistemi per impianti fotovoltaici sempre più efficienti, sicuri e facili da installare e gestire.

Nel corso del webinar, i relatori di Solplanet, Vito Pontrelli (Country Manager di Solplanet Italia) e Lorenzo Fiori (Sales Manager Solpanet Italia), hanno illustrato gli ultimi sviluppi tecnologici e le applicazioni pratiche, evidenziando come queste soluzioni possano migliorare le performance complessive degli impianti FV e contribuire a valorizzare al meglio l’autoconsumo, in particolare per aziende e famiglie.

Tra i prodotti dell’azienda gli inverter monofase, trifase, ibridi; i sistemi di accumulo, i caricabatterie per i veicoli elettrici, i sistemi di connessione e monitoraggio. Importante anche il ruolo dell’assistenza tecnica del team nazionale.

