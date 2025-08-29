INFODATA ENERGIA

Rinnovabili elettriche: 38,6% (28 ago) - PUN: 90,96 €/MWh (30 ago) - Petrolio WTI: 64,34 $/b - Gas Eu TTF: 31,82 €/MWh - CO2: 71,72 €/ton
Aiswei, sesta al mondo per spedizioni di inverter FV nel 2024

Aiswei, sesta al mondo per spedizioni di inverter FV nel 2024

La società madre del marchio "Solplanet" ha incrementato le spedizioni del 28% rispetto al 2023, un tasso di crescita quasi tre volte superiore alla crescita del mercato globale.

Aiswei – società madre del marchio Solplanet – si è classificata al sesto posto nella graduatoria internazionale delle spedizioni globali di inverter fotovoltaici nel 2024, elaborata da Wood Mackenzie (vedi Inverter fotovoltaici, il mercato è sempre più cinese).

L’azienda ha registrato un incremento delle spedizioni del 28% su base annua, un ritmo quasi tre volte superiore alla crescita del mercato globale (+10%).

Il produttore sottolinea che il suo tasso di crescita risulta superiore a quello medio dei primi dieci produttori di inverter inclusi nella classifica Mackenzie.

Grazie alla sua pluriennale esperienza nel segmento residenziale, Aiswei ha inoltre conquistato il primo posto nelle spedizioni globali di inverter di stringa residenziali.

Nel segmento commerciale e industriale (C&I) è al terzo posto. Stessa posizione anche nella classifica delle spedizioni totali di inverter fotovoltaici in Cina.

“La nostra ottima performance nella classifica Wood Mackenzie riflette non solo la crescita delle nostre spedizioni, ma anche la fiducia che i clienti ripongono nella nostra tecnologia”, ha affermato Zhang Yong, presidente di Aiswei. “Combinando la nostra esperienza ingegneristica con strette partnership locali – ha aggiunto – miriamo a fornire soluzioni affidabili e facili da installare che contribuiscano ad accelerare l’adozione dell’energia solare in tutto il mondo”.

Il marchio Solplanet

Fuori dalla Cina, il produttore opera con il marchio Solplanet, questo gli ha permesso di accelerare la sua presenza globale, stringendo partnership in mercati energetici consolidati come Europa e Australia e crescendo rapidamente in Medio Oriente, Africa, America Latina e altre regioni emergenti.

Nel 2024, Solplanet si è classificata tra le prime cinque aziende in America Latina e nei Caraibi, con una notevole crescita in Brasile, e ha rafforzato la sua posizione in Europa con un portafoglio che include inverter ibridi residenziali monofase e trifase per il segmento C&I. La presenza globale e il portafoglio di applicazioni diversificato dimostrano l’intento dell’azienda di soddisfare le diverse esigenze dei clienti in diverse condizioni di mercato.

In occasione dell’ingresso in Italia del produttore, con il marchio Solplanet, QualEnergia.it ha realizzato un’intervista con Vito Pontrelli, Country Manager per l’Italia (Inverter e sistemi di accumulo per il fotovoltaico: Solplanet entra nel mercato italiano).

Aiswei nel mercato internazionale del fotovoltaico e dell’autoconsumo

Aiswei, precedentemente nota come filiale cinese di SMA, è un’azienda high-tech specializzata nello sviluppo e nella produzione di soluzioni fotovoltaiche, tra cui inverter, sistemi di accumulo, colonnine di ricarica per veicoli elettrici e sistemi di gestione energetica intelligenti basati sull’intelligenza artificiale.

Con quattro centri di ricerca e sviluppo a Suzhou, Shanghai, Xi’an e Colonia e un polo produttivo a Yangzhong, l’azienda continua a investire nell’innovazione e a rafforzare le proprie reti di assistenza.

