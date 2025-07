Solplanet, azienda specializzata in soluzioni per l’energia solare, ha messo in commercio a maggio 2025 la nuova batteria Ai-LB-G3 a bassa tensione per il mercato dell’accumulo domestico.

La batteria ha un design modulare e impilabile, che consente una facile espansione della capacità ed è particolarmente indicata per l’integrazione con gli inverter monofase ibridi Solplanet.

È possibile impilare fino a 4 moduli da 5 kWh per ogni torre, raggiungendo 20 kWh di accumulo in meno di 1,4 metri di altezza. Ciò permette di ottimizzare lo spazio e ridurre i tempi di installazione.

La nuova batteria, che ha una garanzia di 10 anni, si distingue anche per gli standard di sicurezza: è dotata di sistema antincendio integrato e grado di protezione IP66, che la rende adatta sia ad applicazioni indoor che outdoor. Il sistema può operare con una potenza di carica/scarica fino a 1C, garantendo reattività ed efficienza nella gestione dei flussi energetici.

“Con questa nuova generazione di batterie vogliamo rispondere in modo concreto alle esigenze del mercato italiano, offrendo una soluzione che unisce semplicità d’installazione, sicurezza e scalabilità”, ha dichiarato Vito Pontrelli, Country Manager di Solplanet Italia.

Le soluzioni Solplanet verranno presentate nel dettagli anche in un webinar che si terrà il 18 settembre alle ore 15, realizzato in collaborazione con QualEnergia.it.