Solplanet ha ottenuto la certificazione EPD (Environmental Product Declaration) per tre delle sue serie di inverter commerciali e industriali (C&I).

Certificato da EPD International, questo importante traguardo sottolinea l’impegno di Solplanet per la sostenibilità e fornisce a clienti commerciali e industriali (C&I) e a tutte le parti coinvolte, dati trasparenti sulle prestazioni ambientali, in linea con la crescente domanda a livello europeo di soluzioni ecologicamente certificate.

La certificazione si applica alle serie ASW LT-G3 (25-40 kW), ASW LT-G3 (45-60 kW) e ASW LT (80-110 kW).

La certificazione EPD, basata su una valutazione del ciclo di vita (LCA), valuta l’impatto ambientale dei prodotti dall’estrazione delle materie prime, fino alla produzione e oltre.

Non ancora obbligatoria per gli inverter fotovoltaici, i crescenti requisiti normativi nel mercato europeo, rendono la certificazione EPD un fattore sempre più richiesto nelle approvazioni di determinati progetti, in particolare per alcune tipologie di impianti approvati a livello statale e di tipologia C&I legati a ESG.

Anche a livello europeo la certificazione EPD è sempre più richiesta, visto che ad esempio i Comuni impongono spesso severi requisiti di sostenibilità per gli impianti fotovoltaici.

Con questa certificazione, installatori ed EPC, possono soddisfare più facilmente i requisiti normativi e aumentare le possibilità di ottenere approvazione per i propri impianti fotovoltaici di tipo C&I soprattutto in alcuni Stati europei. La certificazione aiuta inoltre tutti i vari attori interessati a valutare e controllare con precisione l’impatto ambientale (carbon footprint) dei propri impianti.

Solplanet è un marchio dell’azienda cinese AISWEI, che produce inverter dal 2009. AISWEI, precedentemente nota come filiale cinese di SMA Solartechnologie AG, è ora un’azienda indipendente di ricerca, sviluppo e produzione. Con sede a Shanghai, l’azienda impiega circa 1800 persone e ha più di 60 sedi in tutto il mondo, tra cui Germania, Italia e Paesi Bassi.

Vito Pontrelli, Country Manager di Solplanet Italia (nella foto), ha spiegato che “l’ottenimento della certificazione EPD è un passo significativo nel nostro percorso verso la sostenibilità ambientale. In Solplanet crediamo che l’innovazione e il rispetto per l’ambiente vadano di pari passo. Attraverso la trasparenza e l’adozione di standard elevati, offriamo ai nostri clienti soluzioni all’avanguardia, non solo in termini di efficienza energetica, ma anche di impatto ambientale ridotto. Rafforziamo così ogni giorno il nostro impegno verso un’energia pulita e sostenibile”.

Rico Guo, vicepresidente area vendite internazionali di Solplanet/Aiswei: “Questa certificazione segna un’importante pietra miliare nel nostro costante impegno per la sostenibilità e la trasparenza. I paesi europei sono un mercato chiave per Solplanet e continuiamo a impegnarci per fornire ai nostri clienti soluzioni certificate che supportino la loro transizione verso sistemi energetici efficienti e rispettosi dell’ambiente. Fornendo dati ambientali verificati, consentiamo a soggetti interessati a livello residenziale e commerciale di prendere decisioni mirate che promuovono la sostenibilità a lungo termine”.

Per informazioni su Solplanet e i suoi prodotti con certificazione EPD: www.solplanet.net