Sempre più professionisti e installatori scelgono i prodotti Solplanet. Se ne parlerà il 18 settembre alle ore 15, in un webinar organizzato da Solplanet Italia, in collaborazione con QualEnergia.it.
Il produttore, in diretta dalla sua sede nazionale, presenterà:
- la gamma completa di soluzioni disponibili sul mercato italiano: inverter monofase e trifase, sistemi di accumulo, colonnine di ricarica e tecnologie smart per il monitoraggio energetico;
- i vantaggi di prodotti facili da installare, affidabili e progettati per massimizzare l’efficienza di impianti residenziali e commerciali.
Interverranno:
- Vito Pontrelli, Country Manager di Solplanet Italia
- Lorenzo Fiori, Sales Manager Solpanet Italia
L’azienda invita tutti i professionisti del settore a partecipare al webinar e scoprire le potenzialità delle soluzioni proposte da Solplanet, anche per un utile confronto e aggiornamento tecnologico.