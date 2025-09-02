INFODATA ENERGIA

Rinnovabili elettriche: 42,1% (1 set) - PUN: 110,91 €/MWh (2 set) - Petrolio WTI: 64,97 $/b - Gas Eu TTF: 32,17 €/MWh - CO2: 73,97 €/ton
Abbonamento PRO
qualenergiabanner-settembredefgif
TUTTE LE VOCI +
Categorie
Categorie

INFODATA ENERGIA

Rinnovabili elettriche: 42,1% (1 set) - PUN: 110,91 €/MWh (2 set) - Petrolio WTI: 64,97 $/b - Gas Eu TTF: 32,17 €/MWh - CO2: 73,97 €/ton
Logo QualEnergia
0
TUTTE LE VOCI +
Categorie
Most PopularNews
Home > Il webinar di Solplanet: “Soluzioni innovative per il fotovoltaico”

Il webinar di Solplanet: “Soluzioni innovative per il fotovoltaico”

CATEGORIE:

Appuntamento il 18 settembre alle ore 15. Nel corso del webinar Solplanet Italia presenterà i suoi prodotti per il fotovoltaico residenziale e C&I rivolti al mercato italiano.

ADV
image_pdfimage_print

Sempre più professionisti e installatori scelgono i prodotti Solplanet. Se ne parlerà il 18 settembre alle ore 15, in un webinar organizzato da Solplanet Italia, in collaborazione con QualEnergia.it.

Il produttore, in diretta dalla sua sede nazionale, presenterà:

  • la gamma completa di soluzioni disponibili sul mercato italiano: inverter monofase e trifase, sistemi di accumulo, colonnine di ricarica e tecnologie smart per il monitoraggio energetico;
  • i vantaggi di prodotti facili da installare, affidabili e progettati per massimizzare l’efficienza di impianti residenziali e commerciali.

Interverranno:

  • Vito Pontrelli, Country Manager di Solplanet Italia
  • Lorenzo Fiori, Sales Manager Solpanet Italia

L’azienda invita tutti i professionisti del settore a partecipare al webinar e scoprire le potenzialità delle soluzioni proposte da Solplanet, anche per un utile confronto e aggiornamento tecnologico.

ISCRIVITI AL WEBINAR

TAGS:
ADV

Ultimi articoli
  • 02 Settembre 2025
PRO
Rinnovabili: investimenti Usa giù del 36%, Ue +63%
  • 02 Settembre 2025
I data center in Italia: da 50 GW di rumore a 5 GW di realtà
  • 02 Settembre 2025
PRO
Partono i lavori del Tyrrhenian Link in Sardegna
  • 02 Settembre 2025
PRO
Parco Agrisolare, pubblicato l’elenco totale degli ammessi
  • 02 Settembre 2025
Elettricità osmotica: una centrale che funziona 24 ore al giorno
  • 02 Settembre 2025
PRO
Prezzi moduli fotovoltaici: nuovo minimo storico ad agosto
  • 02 Settembre 2025
PRO
Friuli: contributi per riqualificazione energetica di edifici di Università, Comuni e centri di ricerca
  • 01 Settembre 2025
Mai così tante rinnovabili installate, ma politica e finanza frenano
  • 01 Settembre 2025
Idroelettrico: chi sale e chi scende tra Francia, Svizzera e Italia
  • 01 Settembre 2025
PRO
Rinnovabili in Sardegna, le ultime novità da CdS e Tar
  • 01 Settembre 2025
PRO
Sogin, la riconversione industriale è anche accumulo

Potrebbero interessarti:

News dalle aziende

News dalle aziende

Tutte le News dalle Aziende

Banner 300 x 250 sopra eventi

Blocco Rubriche-Documenti

Blocco Documenti-Rubriche

Banner laterale sotto prossimi eventi

Prossimi eventi

PROSSIMI EVENTI

Tutti gli eventi

Banner corso

Ultimi articoli

QualEnergia.it

Il portale web che analizza mercati e scenari
per accelerare la decarbonizzazione dell'economia.


Editore: Qualenergia srl
Via Genova, 23 – 00184 Roma
P.IVA 12597301006
REA 1387046

MENU
PER LE AZIENDE

Promuovi la tua Azienda su QualEnergia.it.
Scrivi a: [email protected]

Qualenergia è testata registrata presso Tribunale Civile di Roma Sezione per la Stampa Registrazione n. 316/2007 del 19/7/2007

Editore di QualEnergia.it: Qualenergia srl
Via Genova 23 - 00184 Roma
P.IVA 12597301006
Numero di iscrizione ROC: 38552

È vietata la riproduzione di articoli pubblicati su QualEnergia.it senza espressa autorizzazione scritta della redazione.

® 2025 QualEnergia.it | Note legali e Privacy | Cookie Policy | Termini e Condizioni

×
0
    0
    Carrello
    Il tuo carrello è vuotoRitorna agli abbonamenti
    Continua
    Privacy Policy Cookie Policy