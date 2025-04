Room 903-905No. 18, Alley 600, Nanchezhan Road, Huangpu District, Shanghai, Post Code: 200011 https://solplanet.net/it/

Solplanet è un marchio di AISWEI, azienda con oltre 20 anni di esperienza nel settore fotovoltaico. Inizialmente nata come filiale cinese di SMA, AISWEI ha consolidato la propria identità come produttore indipendente, realizzando soluzioni tecnologiche avanzate per brand riconosciuti a livello internazionale come SMA e Zeversolar.

Con una visione orientata all’innovazione e alla sostenibilità, Solplanet propone una gamma completa di inverter solari adatti ad applicazioni residenziali (a partire da 3 kW), commerciali e industriali (fino a 360 kW).

L’offerta si completa con sistemi di accumulo a bassa e alta tensione e con caricabatterie per veicoli elettrici, in linea con le esigenze di un mercato in costante evoluzione.

Solplanet si distingue per l’elevata qualità dei propri prodotti e per un servizio post-vendita affidabile e personalizzato.

Il team locale è in grado di fornire supporto tecnico specializzato, garantendo soluzioni su misura e prestazioni elevate.

Per ulteriori informazioni: [email protected]