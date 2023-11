Webinar Agicap: “Consigli per gestire al meglio la liquidità nel settore delle energie rinnovabili”

Le aziende produttrici di energia rinnovabile devono affrontare sfide uniche nella gestione dei flussi di cassa.

Ogni progetto, infatti, ha una posta in gioco molto alta, e le influenze macroeconomiche, come la guerra in Europa, l’inflazione e l’aumento dei prezzi delle materie prime, complicano le posizioni di liquidità.

Tutto ciò ha un impatto su come le imprese devono gestire la tesoreria, in modo da essere finanziariamente sane:

non ci si può permettere di svolgere un monitoraggio approssimativo dei flussi di cassa;

è necessario fare previsioni di cassa sempre più precise, il più possibile vicine alla realtà, sia a livello di gruppo che di filiale.

Da questi presupposti nasce l’idea di un webinar gratuito, in programma il prossimo 16 novembre alle ore 17 e organizzato da Agicap, in collaborazione con QualEnergia.it

Durante la diretta, Felice di Palma di Nova Energy, azienda di produzione e installazione di impianti fotovoltaici, e Salvatore Caltabiano di Agicap, azienda che propone una soluzione per la gestione dei flussi di cassa e che opera in tutta Europa, daranno suggerimenti e presenteranno strumenti concreti per ottimizzare la gestione della tesoreria nel settore delle energie rinnovabili.

I principali argomenti trattati:

4 sfide nella gestione dei flussi di cassa nel settore delle energie rinnovabili

la digitalizzazione come driver della crescita delle imprese

come valutare le opportunità di investimento attuali e future

i vantaggi che offre un software di gestione della tesoreria come Agicap.

