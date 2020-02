L’ampia gamma di prodotti dedicati alla climatizzazione di casa Viessmann si arricchisce con il nuovo Vitoclima 300-Style, il climatizzatore monosplit all’avanguardia per caratteristiche e prestazioni.



Qualità dell’aria

L’unità interna sfrutta un sistema di purificazione (IFD) in grado di eliminare dall’aria sia i cattivi odori che gli agenti inquinanti con estrema efficacia. Il filtro dell’aria ha una superficie superiore a 8,8 mq; con i suoi 61.000 fori, è in grado di trattenere il particolato fine, quello con le pericolose particelle inquinanti fino a PM 2,5, assicurando aria salubre e microfiltrata in casa.

Grazie alla funzione Self-Clean, Vitoclima 300-Style provvede poi autonomamente alla pulizia della batteria dell’unità interna assicurando una qualità eccellente dell’aria.

Comfort acustico

Vitoclima 300-Style è il climatizzatore più silenzioso della gamma; una volta acceso, il suo funzionamento è quasi impercettibile. La notte, attivando la modalità “Silent”, l’emissione sonora scende a soli 15 dBA, pari al brusio di un bosco, per assicurare la massima tranquillità durante il riposo.

Efficienza energetica: A+++

L’utilizzo del refrigerante ecologico R32 coniuga un basso GWP (Global Warming Potential) a prestazioni uniche: Vitoclima 300-Style può essere infatti classificato in classe A+++, sia in caldo che in freddo, grazie ai suoi elevati rendimenti stagionali.

Gli sprechi di energia sono ridotti, inoltre, dalla presenza di un doppio sensore di movimento, in grado di rilevare la presenza di persone nell’ambiente e di conseguenza modulare il funzionamento del climatizzatore, grazie all’uso di motori a tecnologia inverter.

La gamma completa Viessmann consente di ottimizzare l’impianto di casa abbinando un sistema fotovoltaico, grazie al quale i consumi energetici per il funzionamento del climatizzatore si abbattono sensibilmente.

Design elegante

Nel nuovo climatizzatore Vitoclima 300-Style, l’unità interna si contraddistingue per il design lineare e moderno che, grazie alla rifinitura opaca, aggiunge agli ambienti un tono di esclusività.

Massimo comfort

Per garantire il massimo comfort in ambiente, l’unità interna di Vitoclima 300-Style è dotata di sensori in grado di rilevare il tasso di umidità, la salubrità dell’aria e la temperatura e adeguare di conseguenza, in modo automatico, il funzionamento del climatizzatore in funzione dei parametri di comfort ottimali previsti.

Con Vitoclima 300-Style si raggiunge un alto livello nel controllo del flusso d’aria in quanto l’unità interna assicura tanto una diffusione omogena dell’aria in ambiente (funzione “Flusso aria 3D”) quanto un controllo del getto, freddo o caldo che sia, per evitare il disturbo provocato ad esempio dall’aria fredda direttamente sulla testa (funzione “Eco-Sensor”).

Le funzionalità dedicate al comfort continuano partendo dalla possibilità di gestire il condizionatore a distanza tramite APP, grazie alla presenza sull’unità di un modulo Wi-Fi USB che gli consente di connettersi alla rete di casa.

Potrebbe interessarti anche: