Trump e i dazi: “L’Ue deve acquistare energia per 350 miliardi di $”

Altro che un accordo “zero-for-zero” con l’Unione europea per eliminare i dazi su una serie di prodotti industriali, incluse le automobili.

Il presidente Usa Donald Trump tira dritto con la sua politica di tariffe doganali sulle importazioni, rifiutando la proposta della presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen.

E rilancia con l’idea che l’Europa debba acquistare più energia dagli Stati Uniti per un valore complessivo di 350 miliardi di $, in modo da riequilibrare gli scambi commerciali tra i due blocchi.

È successo tutto ieri, lunedì 7 aprile.

Von der Leyen, parlando a Bruxelles in conferenza stampa con il primo ministro norvegese Jonas Gahr Støre, ha affermato che “siamo pronti a negoziare con gli Usa” e in effetti “abbiamo offerto tariffe zero-per-zero per i beni industriali come abbiamo fatto con successo con molti altri partner commerciali”.

Tuttavia, ha aggiunto, “siamo anche pronti a rispondere attraverso contromisure e difendere i nostri interessi”. Bruxelles, infatti, sta predisponendo dazi fino al 25% su diversi prodotti americani, riporta l’agenzia Reuters, per controbattere alle tariffe del 20% lanciate la settimana scorsa dalla Casa Bianca su tutte le importazioni dall’Ue.

Tra i prodotti americani colpiti ci sarebbero tabacco, acciaio, tessili, uova e pollame, secondo un documento interno citato dall’agenzia Euractiv. Gli Stati membri Ue dovrebbero votare sulla proposta domani, 9 aprile.

Contro dazi in vista anche sull’acciaio, su cui Trump ha imposto tariffe del 25%: “in risposta alle tariffe su acciaio e alluminio, abbiamo ricevuto un feedback prezioso dai nostri Stati membri e da 660 parti interessate”, ha dichiarato il commissario Ue per il commercio, Maros Šefčovič, nella conferenza stampa al termine del Consiglio Affari esteri.

“Abbiamo lavorato per presentare un elenco solido di contromisure, bilanciando al contempo l’onere tra gli Stati membri. […] La votazione è fissata per il 9 aprile, con l’elenco definitivo adottato il 15 aprile”.

La risposta di Trump all’offerta di von der Leyen sulle tariffe zero-per-zero è stata tranciante: “Abbiamo un deficit con l’Unione europea di 350 miliardi di dollari”, ha detto in conferenza stampa alla Casa Bianca.

“Uno dei modi in cui questo [deficit] può scomparire facilmente e rapidamente è che dovranno acquistare la loro energia da noi… possono acquistarla, possiamo tagliare 350 miliardi di dollari in una settimana”.

Trump quindi sembra disposto a negoziare la fine dei dazi contro la Ue se quest’ultima aumenterà le importazioni energetiche dagli States, in particolare di gas naturale liquefatto (Gnl).

Va sottolineato che la cifra di 350 mld$ di deficit commerciale citata da Trump non trova conferma in dati ufficiali: secondo la Commissione Ue, ad esempio, nel 2023 l’Ue ha avuto surplus commerciale di 157 miliardi di euro sui beni, cioè circa 170 miliardi di $ al cambio 2023, ma sui servizi ha un deficit di 109 miliardi di euro, cioè circa 119 mld $, sempre al cambio 2023. L’Europa cioè esporta più beni di quanti ne importa dagli Usa (503 mld euro vs 347), ma importa dagli States più servizi di quanti ne esporta (427 mld di euro vs 319).

Gli Usa sono già il primo esportatore al mondo di Gnl e prodotti petroliferi raffinati e sono al quarto posto per le spedizioni di greggio e carbone (si veda I dazi di Trump, una scossa globale al settore energetico).

Vedremo nelle prossime ore come si evolverà lo scenario geopolitico: la guerra commerciale innescata da Trump andrà avanti o si troveranno degli accomodamenti? Intanto le prime crepe interne all’amministrazione repubblicana si fanno notare in tema di dazi: Elon Musk, stando alla stampa americana, starebbe facendo pressioni sul presidente Usa per uscire dalla logica delle tariffe doganali.