Grande successo nel mondo per il brevetto di Invent: un pannello fotovoltaico colorato con circuiti invisibili al servizio del rispetto ambientale e delle personalizzazioni architettoniche.

Tecnologia avanzatissima e design italiano si incontrano: a creare questa alchimia è Invent Srl, l’azienda veneziana che si sta affermando in tutto il mondo con i suoi rivoluzionari moduli fotovoltaici.

Dimentichiamo il tradizionale concetto di pannello fotovoltaico: grazie al brevetto InvisibleCell ®, Invent produce moduli fotovoltaici i cui circuiti elettrici sono invisibili. Un altro brevetto Invent fa il resto.

È Q.olor ®, la gamma di pannelli fotovoltaici realmente colorati che spalanca le porte a un mondo di nuove soluzioni per il fotovoltaico: non più solo un dispositivo tecnico per la produzione di energia green, ma una vera e propria componente architettonica, in perfetta armonia con la natura e con il contesto in cui si trova.

Fotovoltaico e ambiente: un matrimonio di colori

Invent Q.olor ® è disponibile in due varianti: la gamma “Full Color” è specificamente rivolta a edifici inseriti in particolari contesti ambientali e che necessitano il rispetto di vincoli paesaggistici. Cotto (foto in alto), Sand e Brown (foto a sinistra) sono infatti pensati per garantire eco sostenibilità al minimo impatto architettonico possibile in centri storici, zone costiere e paesi alpini, dove devono integrarsi e armonizzarsi con i colori dell’ambiente.

La gamma Q.olor ® “Dinamic Color” si rivolge invece ai più moderni ambiti residenziali e industriali, per connotarne l’identità in modo forte e distintivo: i scintillanti Purple, Gold, Orange e Dark Purple per conferire un carattere glamour a edifici che vogliono un tocco eccentrico e impattante; Teal e Green (foto a de stra)per riflettersi nella natura, richiamando il movimento dell’acqua cristallina e quello delle fronde degli alberi.

Per le imprese che lo scelgono nei propri colori aziendali, Q.olor ® è anche un elemento in più per trasmettere la propria brand identity.

Prestazioni certificate: resistenza e affidabilità

L’enorme investimento che l’azienda sta conducendo in questi anni nel campo della ricerca e sviluppo, che ha portato alla registrazione, tra gli altri, dei brevetti InvisibleCell ® e Q.olor ®, non ha trascurato nemmeno il miglioramento delle prestazioni e dell’affidabilità.

Q.olor ® è composto da 60 celle fotovoltaiche di classe A in silicio policristallino, nella variante Dinamic Color, e monocristallino per la Full Color, ad elevata potenza; Q.olor ® è certificato per resistere a temperature estreme e avverse condizioni ambientali.

Lo spessore del vetro del 25% maggiore rispetto ai tradizionali pannelli gli conferisce il 50% in più di resistenza alle sollecitazioni meccaniche e il 20% in più di resistenza alla grandine.

Tecnologia e design made in Italy: un successo internazionale

Dopo il grande apprezzamento ottenuto al WFES, il World Future Energy Summit di Abu Dhabi, lo scorso gennaio, Invent sta ora riscuotendo successi in tutta Europa e oltreoceano.

Eccezionale interesse per Invent Q.olor ® è arrivato anche da Giappone, Angola, Messico ed Emirati Arabi, testimonianza dell’attrazione che la tecnologia e il design made in Italy suscitano nel mondo.

Per Invent Srl dunque il 2019 si è aperto e sta proseguendo nel migliore dei modi, in un settore chiave per il presente e il futuro come la tecnologia del fotovoltaico.

Potrebbe interessarti anche: