Superbonus e detrazioni per l’edilizia, la guida aggiornata del Notariato

Nel corso di questi ultimi anni e mesi, numerosi e ripetuti sono stati gli interventi legislativi sugli incentivi per l’edilizia, ultimo dei quali il cosiddetto decreto Superbonus 39/2024, convertito con modifiche dalla legge 67/2024 pubblicata in Gazzetta lo scorso 28 maggio.

Per districarsi tra le norme succedutesi nel tempo e le interpretazioni delle stesse fornite dall’Agenzia delle entrate, il Consiglio Nazionale del Notariato e le Associazioni dei consumatori hanno pubblicato la versione aggiornata a giugno 2024 della guida sui bonus fiscali per la casa (pdf in basso).

Si tratta di una sintesi delle varie agevolazioni fiscali per il settore immobiliare, che, attraverso schede sintetiche, illustra i singoli bonus, mettendo a confronto la normativa a regime e quella transitoria, indicando le misure in vigore, le modalità per usufruirne, senza tralasciare esempi pratici.

Ricordiamo che lo scorso 3 giugno anche l’Agenzia delle entrate ha pubblicato quattro guide dedicate ai diversi bonus edilizi, per dare informazioni complete e aggiornate sulle agevolazioni fiscali, ai fini della dichiarazione dei redditi 2024.

Le quattro guide aggiornate a giugno 2024 dell’Agenzia delle entrate: