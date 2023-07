Al 30 giugno 2023 sono stati ammessi 79.949.374.412 euro per il Superbonus 110%. Lo indica il periodico aggiornamento Enea sui risultati della maxi detrazione.

Negli ultimi tre mesi (dal 1 aprile al 30 giugno) sono stati ammessi a detrazione oltre 7 miliardi di euro (dati aggiornati al 31 marzo: Superbonus, ammessi a detrazione oltre 72 miliardi di euro).

Restano pressoché invariate le percentuali di distribuzione degli investimenti: i condomini hanno usufruito di una quota della maxi detrazione pari al 16,2% su tutti gli immobili ammessi; il 56,3% degli interventi interessa le unifamiliari, mentre il restante 27,5% dei lavori è su edifici funzionalmente indipendenti.

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale dei lavori, la Lombardia si conferma in testa nella classifica delle regioni che hanno più usufruito del Superbonus, con oltre 14 mld € ammessi a detrazione, quasi il doppio rispetto agli investimenti approvati nella seconda regione in classifica, il Veneto (7,7 miliardi di euro). Seguono, a minor distanza, Emilia Romagna (7,2 mld €) e Lazio (6,9 mld €).

Potrebbe interessarti anche: