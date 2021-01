Dallo staff del sottosegretario MEF Alessio Villarosa, in prima linea per promuovere la maxi detrazione del 110% per l’edilizia, arriva una nuova guida completa con i riferimenti normativi del Superbonus (qui sotto).

Vi sono raccolte norme, decreti attuativi, circolari, faq, chiarimenti delle Entrate e altri documenti importanti, con link diretti ai testi di riferimento.

Villarosa in questi mesi ha curato anche una raccolta di faq sullo sgravio: nell’annunciare la nuova guida ha anticipato che confluiranno sui siti dedicati di Enea e Governo, conferendo così alle risposte un maggiore carattere di ufficialità.

La guida (qui il pdf):

guida-riferimenti-normativi-superbonus-Villarosa



