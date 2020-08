Disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate una sezione dedicata alla maxi-agevolazione del Superbonus 110%, che illustra in maniera chiara e semplice tutto quello che c’è da sapere per accedere al bonus e fornisce ai contribuenti le informazioni utili, di volta in volta aggiornate, relative ai documenti di normativa e prassi e, in generale, ai chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria.

Trovate il portale a questo link

L’area tematica riporta schematicamente le informazioni riguardanti il bonus – chi sono gli interessati, quali sono gli interventi agevolabili e quali vantaggi comporta –, descritte nel dettaglio nell’apposita guida dedicata.

Si veda anche: Tutto sul Superbonus 110%, la raccolta di QualEnergia.it

Potrebbe interessarti anche: