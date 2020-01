Mercoledì 29 gennaio 2020 saranno 50 gli installatori che avranno la possibilità di ottenere la qualifica Huawei Expert.

SunCity Technologies, società del gruppo SunCity specializzata nella distribuzione di prodotti e soluzioni per l’efficienza energetica, organizza la prima Academy Huawei nei nuovi uffici romani di Huawei.

Per la prima volta Huawei offre la possibilità di diventare Huawei Expert, Installatori Certificati per tutta la gamma di prodotti Huawei e apre le porte dei suoi nuovi uffici e dell’Innovation Experience and Competence Center (foto qui sotto).

Mercoledì 29 gennaio 2020 soltanto 50 installatori avranno la possibilità di ottenere questa qualifica, partecipando all’Academy Program, corso formativo specializzato, con un approfondimento non solo tecnico teorico, ma anche installativo esperienziale sulla vasta gamma di prodotti Huawei, sia per il segmento Residenziale quanto per quello Commerciale e Industriale.

“Questa iniziativa conferma e rafforza l’importante partnership tra SunCity e Huawei” – ha detto Luigi Stamerra, direttore generale di SunCity Technologies. “Già da qualche anno vendiamo i prodotti Huawei e stiamo ottenendo ottimi risultati sia lato vendite che lato soddisfazione dei clienti”.

Tutte le informazioni, le date disponibili, così come la richiesta di partecipazione potranno essere inoltrate a uno dei Distributori Ufficiali Huawei per l’Italia, tramite il link: solar.huawei.com/it/HowToBuy.

