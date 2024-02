Il ruolo e il nuovo corso di Federidroelettrica

Perché un operatore del settore idroelettrico dovrebbe far parte di un’Associazione?

Perché è fondamentale che ci sia qualcuno al suo fianco che riporti agli organi istituzionali le richieste, le criticità e le eventuali proposte, per agevolare e migliorare lo sviluppo del settore.

Federidroelettrica ripercorre in breve la sua storia, il lavoro e i progetti, per far capire il valore di questa Associazione. La Federazione nasce nel 1995 e dal 2014 acquisisce la denominazione attuale di Federidroelettrica.

L’Associazione opera a livello nazionale e comprende un numero significativo di associati: produttori di energia, costruttori di turbine, progettisti, studi di ingegneria e trader elettrici, che si muovono nel rispetto delle norme e in ottemperanza delle disposizioni contenute nello Statuto.

I produttori hanno prevalentemente in esercizio piccole e medie centrali idroelettriche (fino a 3 MW di potenza media di concessione).

L’Assemblea nazionale di settembre 2023 ha confermato Paolo Picco come Presidente e, successivamente, è stato nominato nuovo Direttore Generale Fabrizio Pizzorni.

Federidroelettrica è membro del Coordinamento FREE (di cui il Presidente Picco è componente del Consiglio Direttivo), della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile del Consiglio Nazionale della Green Economy, del Kyoto Club, oltre che di una serie di altre Associazioni che operano nella green economy e nell’ambito della sostenibilità.

L’associazione fa parte degli Stati Generali delle Rinnovabili presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e del Tavolo di Lavoro presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento della Pubblica Amministrazione) per il riordino e la semplificazione delle procedure autorizzatorie.

Ha contatti diretti con tutte le istituzioni operative quali ARERA, GSE e TERNA; l’obiettivo principale è di essere di supporto agli Associati nella risoluzione di procedure e di problematiche che dovessero presentarsi, dando particolare rilevanza al rapporto interpersonale.

Altro scopo di Federidroelettrica è quello di concorrere alla promozione e utilizzazione della fonte idroelettrica, in un rapporto equilibrato con la componente ambientale, nonché quello di promuovere la ricerca e lo sviluppo tecnologico finalizzato all’utilizzo della risorsa acqua e all’uso razionale dell’energia.

A partire da quest’anno Federidroelettrica avvierà un nuovo corso con lo svolgimento di incontri con i produttori direttamente sul territorio, allo scopo di illustrare le attività della Federazione e i servizi a disposizione degli associati: un aumento del parco associati consentirà alla Federazione di essere sempre più rappresentativa di fronte alle istituzioni.

Sarà presente nel corso del 2024 ai seguenti eventi:

KEY – The Energy Transition Expo , in programma all’Expo Centre di Rimini dal 28 febbraio al 1° marzo – Padiglione B1 – stand 017

, in programma all’Expo Centre di Rimini dal 28 febbraio al 1° marzo – Padiglione B1 – stand 017 ACCADUEO, in programma alla Fiera del Levante di Bari il 28 e il 29 novembre.

Federidroelettrica sta lavorando per trovare una soluzione ai problemi e alle opportunità che si sono presentate negli ultimi anni e più precisamente su queste tematiche:

semplificazione dei procedimenti autorizzatori;

rinnovo delle piccole concessioni idroelettriche;

ridefinizione della Direttiva Acque;

acquisizione di un maggior spazio operativo nelle comunità energetiche, con una risoluzione delle problematiche collegate al permitting;

ampliamento delle zone geografiche di interesse per dare maggiore spazio a tutta la filiera di settore.

Federidroelettrica invita tutti gli operatori del settore a contattare l’associazione via mail scrivendo a: [email protected] oppure telefono alla sede: 0321/032345.

Per informazioni: www.federidroelettrica.eu (Federidroelettrica è presente anche su facebook e linkedin).