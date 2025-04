Nasce “GSE in-FORMA IMPRESE”, il nuovo programma di formazione continuo, gratuito e digitale, ideato per divulgare a imprese e associazioni di categoria i meccanismi di incentivazione gestiti dal Gse.

L’iniziativa, con il patrocinio del Mase e del Mimit, ha l’obiettivo di potenziare, anche aumentando la consapevolezza degli stakeholder, il supporto alla competitività del tessuto imprenditoriale italiano, stimolando progettualità di sicurezza energetica e di sostenibilità ambientale, informa il gestore in una nota.

Domani, 10 aprile, ci sarà il primo webinar introduttivo alle ore 10, incentrato sulla presentazione dei servizi Gse per le imprese, il ruolo del Gestore in un contesto energetico in evoluzione e il supporto agli operatori.

Il programma completo è strutturato in tre livelli progressivi di approfondimento e prevede:

un corso introduttivo per una panoramica generale sui servizi del Gse;

un livello intermedio con approfondimenti tematici e casi pratici;

un livello avanzato focalizzato sulla preparazione corretta delle istanze e sugli adempimenti normativi antimafia.

In totale sono 13 i webinar in programma, nel corso dei quali saranno affrontati diversi temi del settore energetico con particolare riferimento alle misure previste dal Pnrr, alle Comunità Energetiche Rinnovabili, all’efficientamento energetico delle imprese, oltre che al risparmio energetico e all’utilizzo efficiente delle tecnologie e delle risorse produttive.

Per iscriversi ai webinar e rimanere aggiornati sul programma informativo Gse bisogna consultare la sezione dedicata sul sito del Gestore.