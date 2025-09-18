INFODATA ENERGIA

Revamping e repowering per impianto fotovoltaico di un agriturismo

Revamping e repowering per impianto fotovoltaico di un agriturismo

Sun Tech Group, installatore Partner per l’Efficienza Energetica Viessmann, ha aggiornato l'impianto FV di un agriturismo sul Lago di Garda con nuovi 90 moduli Vitovolt 300 M-VL di Viessmann. Nuovi inverter e batteria Huawei FusionSolar.

L’Agriturismo “La Molinalda” è una struttura sul versante veronese del Lago di Garda, in provincia di Verona, che nel 2013 si era dotata di un impianto fotovoltaico, installato su una pensilina, che ha consentito di ridurre l’incidenza dei costi energetici.

Nel corso degli anni, le esigenze energetiche della struttura sono comunque cresciute, anche in seguito ad ampliamenti per realizzare nuovi spazi per gli ospiti.

Si è reso quindi necessario un importante intervento di revamping e repowering dell’impianto fotovoltaico esistente per adeguare la potenza agli attuali fabbisogni.

L’impianto è stato installato da Sun Tech Group, installatore Partner per l’Efficienza Energetica Viessmann di Laives (BZ).

Il revamping ha consentito di ripristinare le condizioni ottimali di funzionamento dell’impianto fotovoltaico, installato oltre 10 anni fa, allo scopo di prolungarne l’efficienza e la durata operativa, mentre il repowering ha permesso di aumentarne le prestazioni.

I 90 moduli fotovoltaici Vitovolt 300 M-VL di Viessmann, installati in sostituzione dei precedenti, hanno rendimenti decisamente superiori (moduli da 435 a 445 W). Oltre a ciò, essendo anche di dimensioni inferiori, hanno permesso di aumentare il numero di elementi installati e quindi la capacità complessiva dell’impianto, portandola a circa 60 kWp complessivi.

Per garantire una maggiore autonomia e ottimizzare la gestione energetica, l’impianto è stato equipaggiato con un sistema Huawei FusionSolar che include inverter di stringa e ibridi SUN2000 e batterie modulari Luna, con una capacità complessiva di accumulo di circa 90 kWh.

La combinazione di questi componenti garantisce oggi all’agriturismo una significativa indipendenza energetica e un ricorso minimo alla rete elettrica esterna. Qui in basso un video che presenta il progetto curato da Sun Tech Group.

