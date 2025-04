Uno stabilimento logistico specializzato nello stoccaggio di prodotti a temperatura controllata ha esigenze energetiche elevate, dovute alla necessità di mantenere costanti i parametri ambientali.

A fronte di questi fabbisogni, sempre più imprese stanno adottando soluzioni per ridurre i costi energetici e l’impatto ambientale delle proprie attività.

È il caso di Fema Logistica e Trasporti srl, azienda con sede a Roma che ha scelto di installare un impianto fotovoltaico ad alta efficienza per alimentare i propri magazzini e le attività di refrigerazione degli ambienti.

I magazzini di Fema sono attivi in un range di temperatura che va dai +4 ai -25 °C, perché ospitano prodotti food e non food, oltre a offrire servizi di trasporto refrigerato.

Di conseguenza, per garantire la stabilità energetica e permettere un risparmio sul costo elettrico in bolletta, lo Studio Tecnico C.S.M. ha progettato un impianto fotovoltaico da 900 kWp, realizzato da Be Next srl, installatore partner per l’efficienza energetica Viessmann.

Questa soluzione consente oggi a Fema di ridurre del 50% il prelievo di energia dalla rete.

L’impianto fotovoltaico nel dettaglio

Composto da 1919 moduli fotovoltaici Viessmann, l’impianto utilizza due diverse tipologie di pannelli:

1473 Vitovolt 300 M-WI da 550 Wp

446 Vitovolt 300 M-AM da 425 Wp

L’energia prodotta viene gestita da 9 inverter Viessmann PV C-3 da 100 kW, con il monitoraggio in tempo reale affidato al sistema SEC1000, che fornisce una panoramica completa su produzione, autoconsumo e prelievi dalla rete, oltre a ottimizzare l’energia immessa grazie a un energy meter integrato.