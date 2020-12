Un green bond del valore di 49,1 milioni di euro è stato emesso il 28 dicembre da Renexia Spa (Gruppo Toto) sul settore extra MOT PRO di Borsa italiana.

Il “green bond”, primo in assoluto nel suo genere nel nostro Paese, è stato emesso per finanziare la realizzazione del parco eolico nel comune di Casalduni, in provincia di Benevento.

Si tratta dunque della prima emissione obbligazionaria “green” sulla borsa italiana sottoscritta da investitori internazionali per un parco eolico greenfield di tali dimensioni.

Il bond è stato tecnicamente emesso da Parco Eolico Casalduni, società posseduta al 100% da Renexia spa, e scadrà il 31 dicembre 2029. I sottoscrittori sono Foresight Group S.C.A. SICAV-SIF-Italian Green Bond Fund (ING) e Rivage Euro Debt Infrastructure High Return (FRA).

Oggetto del green bond sarà un impianto della potenza di 34,65 MW collegato alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) entro febbraio 2022. Il parco sarà costituito da 10 turbine Siemens Gamesa da 3,465 MW ciascuna.

Renexia, ricordiamo, ha anche presentato il progetto del grande parco eolico floating nel canale di Sicilia.

