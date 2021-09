Quante centrali eoliche sono presenti sul territorio italiano?

Per aiutare a dimensionare il parco eolico nazionale e vedere come è distribuito nelle regioni ci avvaliamo dei dati del sistema Gaudì, Gestione Anagrafica Unica degli Impianti e Unità di Produzione (vedi i dati al 30/6/2021 per il fotovoltaico).



Dai dati di Terna possiamo dunque vedere come la potenza eolica installata in Italia al 30 giugno 2021 (ultimo dato disponibile) sia di quasi 11 GW, che vuol dire che in due anni e mezzo si sono installati poco meno di 1 GW e che oggi abbiamo appena 3 GW in più rispetto a quasi dieci anni fa (nel 2012 avevamo 8 GW di capacità operativa).

Si tratta di una potenza eolica che soprattutto grazie al repowering degli impianti attuali e a nuove installazioni dovrà quasi raddoppiare entro il 2030, e rendere operativi almeno nuovi 9 GW, quindi una media di circa un gigawatt all’anno.

La risorsa eolica è presente in termini di potenza per il 90,5% nelle sei regioni meridionali (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna), che hanno tutte almeno oltre 1 GW di potenza, con il primato della Puglia che ne ha quasi 2,7 GW, pari al 24,3% del totale, e con 99 impianti sopra i 10 MW di potenza.

Al momento nel nostro paese ci sono 5.725 impianti/centrali eolici per oltre 7000 aerogeneratori di varie taglie di potenza (il 90% è nelle sei regioni meridionali)

Sopra i 10 MW di potenza ci sono 342 impianti per una potenza complessiva di 9,9 GW, quasi la totalità dell’installato.

Chiaramente, in termini di numero la classe di potenza più rilevante è quella che va da 20 a 200 kW, con quasi 4000 impianti, ma con una potenza complessiva nel segmento di appena 237 MW.

Vediamo tutte le taglie così come vengono considerate da Gaudì al 30 giugno 2021:

Fino a 12 kW : 767 impianti per 4 MW di potenza

: 767 impianti per 4 MW di potenza 12-20 kW : 82 impianti per circa 1 MW di potenza

: 82 impianti per circa 1 MW di potenza 20-200 kW : 3995 impianti per circa 237 MW di potenza

: 3995 impianti per circa 237 MW di potenza 200 kW – 1 MW : 388 impianti per circa 226 MW di potenza

: 388 impianti per circa 226 MW di potenza 1 – 10 MW : 151 impianti per circa 610 MW di potenza

: 151 impianti per circa 610 MW di potenza oltre 10 MW: 342 impianti per circa 9.901 MW di potenza

Come si può vedere dalla tabella, il maggior numero degli impianti si trova in Basilicata (1419), di cui 1187, nella taglia 20-200 kW.

L’attuale capacità eolica in Italia nel 2020 ha generato 18,5 TWh per una copertura della domanda elettrica nazionale del 6,1%, percentuale che diventa del 6,8% se consideriamo la quota di eolico sulla produzione elettrica interna.

