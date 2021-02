Il Dipartimento Unità Efficienza Energetica di Enea ha pubblicato, per diverse tipologie di intervento, le versioni aggiornate dei vademecum utili per chi intenda usufruire delle detrazioni fiscali Ecobonus per abitazioni e condomìni.

I vademecum Ecobonus sono stati aggiornati in accordo con il quadro normativo recente, tra cui l’entrata in vigore del DM “Requisiti” 6 agosto 2020 che definisce “i requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus”.

Tra i vademecum aggiornati a gennaio 2021 vi sono quelli dedicati alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza e alla sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore; alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di sistemi ibridi (pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, realizzati e concepiti per funzionare in abbinamento tra loro); all’acquisto e posa in opera di microcogeneratori in sostituzione di impianti esistenti; all’installazione di sistemi di building automation, che consentano la gestione automatica personalizzata degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda sanitaria o di climatizzazione estiva, compreso il controllo da remoto attraverso canali multimediali. I link ai vademencum aggiornati

Vademecum Pompe di calore

Vademecum Sistemi ibridi

Vademecum Microcogeneratori

Vademecum Building automation

Potrebbe interessarti anche: