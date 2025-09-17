“Ma i miei radiatori sono compatibili con una pompa di calore?” È una delle domande che ricevo più spesso durante le consulenze.

E la risposta potrebbe sorprenderti: sì, nella maggior parte dei casi si può fare. Ma attenzione: non è automatico, e ci sono alcune condizioni fondamentali da verificare.

Proviamo a spiegare quello che bisogna sapere per capire se una casa con impianto a radiatori può diventare 100% elettrica, senza costose ristrutturazioni.

Un mito da sfatare: “le pompe di calore funzionano solo a pavimento”

La credenza più diffusa nel settore dell’impiantistica è che le pompe di calore funzionino bene solo con il riscaldamento a pavimento. È un falso mito che ha bloccato migliaia di famiglie dall’investire in questa tecnologia.

La realtà è diversa: le pompe di calore moderne possono lavorare efficacemente anche con i radiatori, a patto che si rispettino alcune condizioni tecniche specifiche. Ho avuto modo di approfondire questo tema anche in un video realizzato in collaborazione con Altroconsumo, nell’ambito del progetto europeo Clear-HP.

Questo pregiudizio nasce dal fatto che le prime pompe di calore, meno evolute di quelle attuali, davano il meglio solo a basse temperature tra 35 e 45 gradi. Oggi invece abbiamo macchine che mantengono ottime prestazioni anche a 55-60 °C, temperature perfettamente compatibili con i radiatori tradizionali.

La temperatura: il parametro chiave che cambia tutto

Ecco il punto cruciale: non è importante che tipo di radiatori hai, ma a che temperatura devono lavorare per riscaldare efficacemente la tua casa.

Immaginiamo una stanza come un contenitore che perde energia attraverso muri esterni, finestre, soffitto se c’è un piano superiore non riscaldato, pavimento se c’è un seminterrato, e porte verso locali non riscaldati.

Il radiatore deve compensare esattamente questa dispersione energetica. L’equilibrio termico si raggiunge quando l’energia emessa dal radiatore eguaglia quella dispersa dalla stanza.

La buona notizia è che la maggior parte delle case può essere riscaldata efficacemente con radiatori che lavorano a 55-60 °C, invece dei classici 65-70 °C delle caldaie tradizionali. Questa differenza di soli 10-15 gradi fa la differenza tra un impianto efficiente e uno che consuma troppo.

Quando i radiatori NON sono sufficienti

Non sempre è possibile utilizzare i radiatori esistenti. Ci sono situazioni in cui è necessario intervenire, principalmente quando i radiatori sono sottodimensionati rispetto alle dispersioni della stanza. In questo caso, anche lavorando alla massima temperatura non riusciranno a mantenere il comfort desiderato.

Ci sono due opzioni principali: sostituire i radiatori con modelli di dimensioni adeguate (aumentando i componenti) oppure aggiungere radiatori nelle stanze più disperdenti. In abitazioni con isolamento termico scarso o inesistente, le dispersioni energetiche possono essere talmente elevate da richiedere radiatori di dimensioni considerevoli.

In questi casi, prima di installare la pompa di calore, potrebbe convenire un intervento di coibentazione mirato.

L’errore: pensare che basti una pompa di calore più potente

Questo è un concetto che spiego sempre ai miei clienti con una metafora semplice: il radiatore è come un bicchiere, la pompa di calore è come una bottiglia. Se il bicchiere è piccolo, non serve una bottiglia più grande per riempirlo oltre l’orlo. Il limite fisico è il bicchiere, non la bottiglia.

Una pompa di calore sovradimensionata comporta costi inutili perché si paga di più per una macchina che non verrà sfrutterà mai al massimo.

Inoltre, le pompe di calore rendono meglio quando lavorano in modo costante, mentre macchine troppo potenti tendono ad accendersi e spegnersi frequentemente, riducendo l’efficienza complessiva del sistema.

Come verificare se i radiatori sono compatibili

Prima di prendere qualsiasi decisione, è fondamentale fare una verifica tecnica professionale.

Il processo inizia con il calcolo del fabbisogno termico: un tecnico qualificato deve calcolare le dispersioni energetiche di ogni stanza, considerando superficie e tipologia dei muri esterni, numero e tipologia di finestre, orientamento dell’abitazione e presenza di eventuali ponti termici.

Successivamente si procede con la verifica della potenza dei radiatori. Ogni radiatore ha una scheda tecnica che indica quanta energia emette a diverse temperature.

Il calcolo determina se, lavorando a 55-60 °C, il radiatore riesce a compensare le dispersioni della stanza. Infine, è importante verificare che l’impianto idraulico esistente possa gestire le portate d’acqua richieste dalla pompa di calore, che spesso sono superiori a quelle delle caldaie tradizionali.

Il caso studio: villa di 450 mq con radiatori in ghisa

Un esempio concreto dimostra come anche le situazioni più “impossibili” possano diventare realtà. Il proprietario di una villa di 450 mq in Lombardia aveva radiatori in ghisa sotto-nicchia degli anni ’80. Tutti gli installatori che aveva consultato gli avevano detto che era impossibile convertire la casa in 100% elettrica senza sostituire completamente l’impianto.

Il risultato dopo due inverni con pompa di calore è stato straordinario: comfort ottimale in tutta la casa con temperature costanti di 21-22°C, un risparmio di oltre 5.300 euro all’anno e 50% di autosufficienza energetica grazie al fotovoltaico integrato.

La chiave del successo? Un’analisi tecnica approfondita e un sistema di accumuli progettato su misura per compensare la bassa inerzia termica dei radiatori in ghisa.

Questo dimostra che anche le case più energivore possono beneficiare di questa tecnologia, quando l’approccio è metodico e professionale.

Pompe di calore ad alta temperatura: la tecnologia che cambia le regole

Le pompe di calore moderne hanno fatto passi da gigante nelle prestazioni ad alta temperatura. Oggi abbiamo macchine che mantengono coefficienti di prestazione (Cop) superiori a 3 anche a 60 °C di mandata, funzionano efficacemente fino a temperature esterne di -15°C e possono raggiungere temperature di 65-70 °C quando necessario in situazioni particolari.

Questo significa che anche case con radiatori più “esigenti” possono beneficiare di questa tecnologia mantenendo ottime efficienze energetiche.

La differenza rispetto al passato è notevole: dove prima servivano compromessi importanti, oggi si può ottenere il massimo comfort con consumi ridotti.

I vantaggi del mantenere i radiatori esistenti

Scegliere di mantenere i radiatori invece di passare al riscaldamento a pavimento comporta diversi vantaggi significativi. Dal punto di vista economico:

non ci sono demolizioni di pavimenti necessarie

i tempi di installazione si riducono a pochi giorni invece di settimane di lavori

… e i costi complessivi risultano significativamente inferiori.

Sul fronte del controllo termico, i radiatori offrono una risposta rapida alle variazioni di temperatura richieste, permettono un controllo stanza per stanza più semplice e immediato, e richiedono una manutenzione più agevole nel tempo.

Inoltre, mantengono una flessibilità importante per modifiche future dell’impianto e possono essere integrati con sistemi di raffrescamento estivo quando necessario.

L’importanza della corretta installazione

Non basta acquistare una pompa di calore compatibile: l’installazione deve essere eseguita a regola d’arte.

I radiatori hanno poca inerzia termica, quindi servono accumuli dimensionati correttamente per evitare frequenti accensioni e spegnimenti della macchina, che ridurrebbero l’efficienza complessiva.

Il sistema deve essere dotato di una regolazione climatica che adatti automaticamente la temperatura dell’acqua in base alle condizioni esterne, ottimizzando efficienza e comfort.

Inoltre, è fondamentale un corretto bilanciamento idraulico che garantisca a ogni radiatore la portata d’acqua necessaria per funzionare alla temperatura prevista dal progetto.

Costi e investimento: cosa aspettarsi

L’investimento per una pompa di calore su impianto a radiatori varia in base alle dimensioni dell’abitazione.

Quanto costa una pompa di calore? Un impianto chiavi in mano (non solo la pompa di calore, ma compreso il predimensionamento, i componenti della centrale termica, l’installazione, ecc.):

Case fino a 120 mq : tra 12.000 e 16.000 euro

: tra 12.000 e 16.000 euro Case da 120 a 200 mq : tra 16.000 e 20.000 euro

: tra 16.000 e 20.000 euro Case da 200 a 300 mq : tra 20.000 e 25.000 euro

: tra 20.000 e 25.000 euro Case oltre 300 mq: progetto su misura

Questi costi includono macchina, accumuli, installazione completa e messa in servizio. Quindi il costo della pompa di calore non può essere considerato solo quello della macchina, ma di una soluzione completa chiavi in mano che ti permetta di avere comfort in casa e consumare meno rispetto ai combustibili fossili.

Il ritorno dell’investimento avviene tipicamente in 5-7 anni, considerando i risparmi in bolletta e gli incentivi attualmente disponibili.

Se l’edificio viene riscaldato con impianto a pavimento, i prezzi possono leggermente abbassarsi, perché le pompe di calore a bassa temperatura hanno costi inferiori (anche se consumano di più se installate su impianti a radiatori).

Incentivi e agevolazioni disponibili

Attualmente sono disponibili diverse forme di sostegno economico che rendono l’investimento ancora più conveniente.

Il Conto Termico 2.0 offre un contributo diretto fino al 65% dell’investimento, erogato in due anni. L’Ecobonus al 65% permette una detrazione fiscale distribuita in dieci anni, cumulabile con altri bonus casa. Alcune Regioni e Province hanno bandi locali cui i cittadini possono accedere, in base al loro ISEE (vedi Archivio Bandi attivi QualEnergia.it).

Insomma, le opportunità per risparmiare sull’acquisto non mancano, anche grazie al lavoro della EHPA (European Heat Pump Association) che promuove la diffusione delle pompe di calore in tutta Europa.

L’abbinamento con il fotovoltaico

L’installazione di una pompa di calore diventa ancora più conveniente se abbinata a un impianto fotovoltaico.

Questa combinazione permette l’autoconsumo energetico durante le ore diurne, una riduzione ulteriore delle bollette elettriche, il raggiungimento di un’indipendenza energetica parziale o totale, e un contributo significativo agli obiettivi ambientali personali e nazionali.

Nel caso della villa citata, l’abbinamento pompa di calore più fotovoltaico ha permesso di raggiungere l’80% di autosufficienza energetica su base annua, dimostrando concretamente le potenzialità di questo approccio integrato.

Conclusioni

La risposta alla nostra domanda iniziale è chiara: sì, nella maggior parte dei casi puoi installare una pompa di calore anche se si hanno i radiatori.

La chiave del successo sta nell’affidarsi a professionisti che sappiano fare le verifiche tecniche necessarie e progettare l’impianto su misura.

Non bisogna credere a chi dice categoricamente “sì” o “no” senza aver visto l’abitazione. Ognuna è un caso a sé, e merita un’analisi approfondita per valutare la fattibilità tecnica ed economica dell’intervento. E poi la tecnologia oggi disponibile permette soluzioni che fino a pochi anni fa erano impensabili.

Per ulteriori approfondimenti: