L’Ente di Decentramento Regionale (EDR) di Gorizia e il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) composto da ENGIE Italia, e ASE AcegasApsAmga Servizi Energetici, società del Gruppo Hera, hanno avviato un progetto per la realizzazione di interventi di riqualificazione e gestione degli impianti termici e idrico sanitari di 23 edifici delle scuole superiori e per la realizzazione di due stazioni di ricarica elettrica per auto.

La partnership con EDR Gorizia prevede un investimento di 2,3 milioni di euro.

Gli interventi programmati includono il rifacimento di centrali termiche, l’adeguamento normativo, l’installazione di telecontrollo e termoregolazione, e la progettazione e redazione di diagnosi energetica.

Il progetto prevede anche due colonnine elettriche per la ricarica di auto a beneficio dei dipendenti E.D.R. Gorizia, alimentate con con fonte solare.

La prima, già installata in presso l’I.S.I.S. “G. Brignoli – L. Einaudi – G. Marconi” di Staranzano, è alimentata da un impianto fotovoltaico da 6 kW con pannelli monocristallini ad altissima efficienza e batteria al litio-ferro-fosfato, in grado di garantire lunga durata e tempi di carica ridotti. La tipologia di progettazione consentirà di riconfigurare in futuro l’impianto con massima flessibilità su potenze e possibilità di ricarica.

Nell’ambito del progetto l’RTI ha anche consegnato una Peugeot 208 full electric ad E.D.R. Gorizia per permettere ai dipendenti di circolare in maniera sempre più sostenibile.

“In E.D.R. Gorizia abbiamo trovato una elevata preparazione tecnica e un’immediata comprensione dei benefici effettivi del progetto. Una volta ultimati gli interventi previsti, si genererà un risparmio energetico importante nonché un impatto positivo sull’ambiente”, ha detto Gianluca Benelli, Direttore Area Nord-Est di ENGIE Italia.

