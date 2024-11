Con l’offerta “Enel Solare Virtuale” i vantaggi in bolletta anche senza impianto fotovoltaico

L’energia fotovoltaica, grazie a standard elevati di efficienza e a una durata sempre maggiore della vita media dei pannelli, contribuisce in maniera importante alla generazione elettrica senza produrre emissioni.

Secondo il Rapporto Statistico del GSE sul solare fotovoltaico (pdf) pubblicato a maggio 2024, nel corso del 2023 in Italia sono entrati in esercizio circa 371.500 impianti fotovoltaici. Alla fine dell’anno, la potenza complessiva installata in esercizio era aumentata dal 21% rispetto al 2022, con una produzione energetica in crescita del 9,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il dato conferma una tendenza in continua crescita.

Gli impianti fotovoltaici domestici hanno un ruolo fondamentale in questo scenario: abbattono le emissioni e immettono nel sistema elettrico energie pulita. Per questo motivo negli ultimi anni sono state introdotte diverse semplificazioni tecniche e burocratiche per agevolare la loro installazione.

Da oggi, anche chi non può realizzare un impianto fotovoltaico sul tetto ha la possibilità di utilizzare energia pulita e alleggerire la bolletta grazie al “solare virtuale”.

L’offerta Enel Solare Virtuale nasce proprio per dare la possibilità di beneficiare di vantaggi analoghi a quelli della produzione da fotovoltaico e con un investimento ridotto, soprattutto a chi ha bisogno di concentrare i consumi di energia elettrica nella fascia oraria centrale della giornata e non ha la possibilità di installare un proprio impianto domestico sul tetto di casa, come abitazioni nei centri storici, condomini, eccetera.

Con questa offerta luce, Enel garantisce uno sconto del 100% sulla componente energia (0 €/kWh) tutti i giorni dalle 10 alle 17, fino ad un massimo di 130 kWh/mese per 3 anni.

Oltre la soglia di 130 kWh/mese e nella fascia dalle 17 alle 10 di mattina, il prezzo della componente energia è comunque fisso a 0,165 €/kWh.

L’offerta prevede un costo iniziale di 99 €, un canone mensile di 12 € e un Corrispettivo di Commercializzazione e Vendita di 10 € al mese.

Attivando l’offerta dal 19 novembre fino al 3 dicembre, si potrà anche usufruire della promo Black Friday Enel che azzera il costo iniziale di 99 €.

Lavori in Smartworking? Passi molto tempo a casa di giorno e non vuoi aspettare la notte per far andare la lavatrice? Enel Solare Virtuale fa al caso tuo.

L’offerta può essere attivata dai clienti residenziali in possesso di contatore 2G di nuova generazione in grado quindi di misurare e comunicare i consumi con dettaglio al quarto d’ora, consentendo il corretto computo dei consumi nella fascia oraria agevolata.

Inoltre, grazie all’app dedicata di Enel Energia, è possibile monitorare e tenere sotto controllo i propri consumi e spostarli nella finestra fra le 10 e le 17 per sfruttare i vantaggi di Enel Solare Virtuale e massimizzare il risparmio.

Verificare se il contatore presente nell’abitazione risponde ai requisiti richiesti è facile: la procedura può essere effettuata attraverso il sito Arera, accedendo con lo SPID al Portale Consumi).

Per informazioni e condizioni dell’offerta: www.enel.it/it/offerte/luce/offerte/solare-virtuale