“Hai voglia di leggere e confrontarti sul fotovoltaico? Vediamoci su sunballast.it”. È questo il concept del nuovo sito del brand italiano più noto per le zavorre su coperture piane nel settore del fotovoltaico.

Un sito per Sunballast che intende essere vetrina espositiva, ma anche un punto di incontro, di confronto e di crescita per clienti e addetti ai lavori.

Come spiega l’azienda, in un anno non facile, l’idea è aprire le porte dell’azienda per mostrare i segreti del mestiere, ma anche “per accogliere idee e fonti di ispirazione, creando un luogo sempre accessibile in cui recarsi spesso sapendo che è materia viva, un canale con contenuti multimediali, chiari e ben fatti, che cambiano più volte alla settimana”.

Quali contenuti?

Sun Ballast ha prodotto dunque una ricca serie di contenuti, tutti utili e di facile consultazione.

Ad esempio, webinair formativi per gli addetti ai lavori come “Resistenza al vento e carico di un impianto fotovoltaico sulla copertura” o “Problemi di spazio e ombreggiamento su impianti fotovoltaici”.

Oppure articoli di approfondimento su temi di interesse comune, come “L’importanza del sopralluogo” o cosa si intende per ricerca della qualità nel mondo del fotovoltaico.

Il sito è anche un punto di contatto per chiedere assistenza tecnica gratuita e una sezione di referenze per ispirarsi nel progettare nuovi impianti.

Semplice da visualizzare e ben articolata anche la sezione prodotti, per proporre la migliore soluzione tecnica ed economica ai professionisti del settore (installatori, distributori, progettisti, Epc).

Tra gli altri propositi di sunballast.it c’è anche quello di offrire ai nuovi visitatori un impatto chiaro e immediato sul brand e la gamma, al tempo stesso consentendo ai clienti affezionati un accesso veloce e intuitivo alle funzioni che utilizzano più frequentemente.

Insomma, tutto facilmente consultabile, ma soprattutto innovativo, pratico e di qualità “proprio come i supporti di Sun Ballast”.

Visita il sito: www.sunballast.it

Potrebbe interessarti anche: