Dopo le proposte presentate dal ministero dello Sviluppo economico e le linee guida diffuse dal governo, arrivano altri dettagli dall’Enea (l’agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e la crescita sostenibile) su come potrebbe orientarsi il piano nazionale di ripresa economica, in modo da utilizzare le risorse (200 miliardi di euro totali) del Recovery Fund europeo.

L’Enea, infatti, ha partecipato a un’audizione davanti alla commissione Attività produttive della Camera, illustrando diversi progetti prioritari – recepiti positivamente dal MiSE – da sottoporre alla Commissione Ue per ottenere dei finanziamenti.

Ecco di seguito i progetti più importanti in tema di energia e ambiente:

un centro di competenza per l’HPC (High Performance Computing) finalizzato ad accelerare la transizione verso l’economia green e digitale, attraverso l’uso di super-computer e nuove applicazioni in grado di gestire grandi moli di dati;

(High Performance Computing) finalizzato ad accelerare la transizione verso l’economia green e digitale, attraverso l’uso di super-computer e nuove applicazioni in grado di gestire grandi moli di dati; realizzazione di un parco “agrivoltaico” volto a dimostrare le potenzialità del fotovoltaico abbinato alle attività agricole, sperimentando le possibili integrazioni virtuose tra agricoltura e produzione energetica (tipi di colture e tecnologie FV);

volto a dimostrare le potenzialità del fotovoltaico abbinato alle attività agricole, sperimentando le possibili integrazioni virtuose tra agricoltura e produzione energetica (tipi di colture e tecnologie FV); sviluppo di una linea di produzione prototipale per celle solari tandem ad alta efficienza (superiore al 27%) basate su perovskite e silicio;

ad alta efficienza (superiore al 27%) basate su perovskite e silicio; produzione di acciaio “verde” a basse emissioni di CO2 grazie all’uso diverse tecnologie, tra cui produzione di idrogeno abbinato a sistemi per catturare la CO2 (CCUS: Carbon Capture, Use and Storage) in modo da riutilizzarla nella produzione di combustibili;

a basse emissioni di CO2 grazie all’uso diverse tecnologie, tra cui produzione di idrogeno abbinato a sistemi per (CCUS: Carbon Capture, Use and Storage) in modo da riutilizzarla nella produzione di combustibili; sviluppare sistemi di accumulo energetico basati sulla produzione di idrogeno da fonti rinnovabili per poi utilizzare l’idrogeno in diversi settori (trasporti, industrie), con l’obiettivo di installare 2 MW di elettrolizzatori sul territorio nazionale;

da fonti rinnovabili per poi utilizzare l’idrogeno in diversi settori (trasporti, industrie), con l’obiettivo di installare 2 MW di elettrolizzatori sul territorio nazionale; sempre in tema di idrogeno, l’Enea cita il progetto SH0RE per realizzare un ecosistema dell’idrogeno in Sardegna , sperimentando il suo utilizzo nell’ambiente economico-industriale di Cagliari;

per realizzare un ecosistema dell’idrogeno , sperimentando il suo utilizzo nell’ambiente economico-industriale di Cagliari; costruzione di un Advanced Battery Lab, una piattaforma multifunzionale dedicata ai processi produttivi delle batterie (sintesi dei materiali, gestione del fine-vita, riciclo di componenti).

Potrebbe interessarti anche: