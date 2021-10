Il Gruppo SMA ha da poco festeggiato 40 anni nel mercato del fotovoltaico.

In questa video intervista con Valerio Natalizia, Amministratore Delegato di SMA Italia e Regional Manager per l’area Sud Europa di SMA, abbiamo analizzato il settore soffermandoci sull’Italia.

Nonostante i prezzi in discesa rendano sempre più conveniente l’investimento in nuovi impianti rinnovabili, nel fotovoltaico il nostro paese sta registrando dati troppo bassi rispetto ad altri mercati europei.

“Complice è una politica industriale discontinua e contraddittoria, fatta di molti annunci spesso fuorvianti”, ha spiegato Natalizia, che chiede di sciogliere tutti quei nodi burocratici che frenano ad esempio l’enorme potenziale dei grandi impianti fotovoltaici.



Per quanto riguarda invece il segmento residenziale, il Superbonus rappresenta, secondo Natalizia, un’ottima opportunità che “va protetta” da preventivi gonfiati e impianti sovradimensionati, che possono creare distorsioni nel mercato.

Per usufruire della maxi detrazione la società produttrice di inverter e tecnologie per lo smart home e l’energy storage propone una soluzione di efficientamento energetico per le abitazioni residenziali chiamata “SMA 110 Energy Solution“. Nel video, della durata di 29 minuti, si spiegano anche gli aspetti tecnologici di questa offerta.

