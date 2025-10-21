La diffusione delle tecnologie per la decarbonizzazione e l’efficientamento dei consumi richiedono le giuste competenze.
Da questa necessità nasce Ampere Academy, la piattaforma formativa ideata per formare le aziende e i professionisti.
Diversi gli argomenti trattati: dall’economia circolare all’efficienza energetica, dalla mobilità elettrica all’energy storage, passando per approfondimenti sull’idrogeno e sulla metodologie Life Cycle Assessment (LCA) e la valutazione di investimenti in impianti a fonti rinnovabili.
Grazie a un approccio pratico e multidisciplinare, il metodo proposto da Ampere Academy unisce teoria, casi reali e strumenti pratici.
La piattaforma, certificata ISO 9001, punta su:
- proposta didattica differenziata;
- modalità di erogazione multicanale (in presenza, digitale sincrono e asincrono su piattaforma di e-learning proprietaria);
- docenti con esperienza di ricerca e consulenza consolidata, che portano in aula non solo contenuti teorici, ma anche casi reali e insight operativi.
A chi si rivolge?
Ampere Academy si rivolge a due principali categorie di destinatari:
- Imprese che intendono sviluppare competenze interne, attrarre e trattenere talenti, coltivare la cultura della sostenibilità e sfruttare trend di mercato, regolatori e tecnologici per creare un vantaggio competitivo.
- Professionisti, tecnici, consulenti, giovani laureati e manager che vogliono arricchire il proprio profilo con competenze specialistiche su questi temi.
Catalogo formativo e corsi personalizzati
Ampere Academy, come detto, propone un catalogo formativo articolato in diversi formati, che permettono una fruizione compatibile con i tempi e le esigenze degli utenti:
- Percorsi professionalizzanti: corsi strutturati in formula ibrida (40 ore, metà in presenza, metà in digitale sincrono), con l’obiettivo di dotare i partecipanti di competenze funzionali all’ingresso nel mercato del lavoro.
- Corsi executive: seminari (2-8 ore) in modalità webinar (aula digitale). orientati alle questioni strategiche e alle opportunità di business.
- Corsi di approfondimento: videolezioni verticali e snelle (1-2 ore) in formato digitale asincrono (videoclip), focalizzate su aspetti normativi, tecnologici o trend specifici, utili per aggiornamenti rapidi e mirati.
Oltre al catalogo, la piattaforma offre alle aziende la possibilità di progettare ed erogare percorsi formativi personalizzati, per rispondere a esigenze specifiche in termini di competenze, ruoli professionali e contesto organizzativo.
Per richiedere un percorso formativo su misura è possibile contattare l’azienda: [email protected]