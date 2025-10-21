INFODATA ENERGIA

Rinnovabili elettriche: 27,3% (20 ott) - PUN: 128,01 €/MWh (22 ott) - Petrolio WTI: 58,02 $/b - Gas Eu TTF: 31,90 €/MWh - CO2: 79,82 €/ton
Nasce Ampere Academy: piattaforma formativa per aziende e professionisti dell'energia

Nasce Ampere Academy: piattaforma formativa per aziende e professionisti dell’energia

Dalle rinnovabili all'efficienza, dalla e-mobilità allo storage, la piattaforma approfondisce diversi temi legati alla decarbonizzazione dei consumi. Oltre ai corsi standard e multicanale, è possibile richiedere corsi personalizzati.

La diffusione delle tecnologie per la decarbonizzazione e l’efficientamento dei consumi richiedono le giuste competenze.

Da questa necessità nasce Ampere Academy, la piattaforma formativa ideata per formare le aziende e i professionisti.

Diversi gli argomenti trattati: dall’economia circolare all’efficienza energetica, dalla mobilità elettrica all’energy storage, passando per approfondimenti sull’idrogeno e sulla metodologie Life Cycle Assessment (LCA) e la valutazione di investimenti in impianti a fonti rinnovabili.

Grazie a un approccio pratico e multidisciplinare, il metodo proposto da Ampere Academy unisce teoria, casi reali e strumenti pratici.

La piattaforma, certificata ISO 9001, punta su:

  • proposta didattica differenziata;
  • modalità di erogazione multicanale (in presenza, digitale sincrono e asincrono su piattaforma di e-learning proprietaria);
  • docenti con esperienza di ricerca e consulenza consolidata, che portano in aula non solo contenuti teorici, ma anche casi reali e insight operativi.

A chi si rivolge?

Ampere Academy si rivolge a due principali categorie di destinatari:

  • Imprese che intendono sviluppare competenze interne, attrarre e trattenere talenti, coltivare la cultura della sostenibilità e sfruttare trend di mercato, regolatori e tecnologici per creare un vantaggio competitivo.
  • Professionisti, tecnici, consulenti, giovani laureati e manager che vogliono arricchire il proprio profilo con competenze specialistiche su questi temi.

Catalogo formativo e corsi personalizzati

Ampere Academy, come detto, propone un catalogo formativo articolato in diversi formati, che permettono una fruizione compatibile con i tempi e le esigenze degli utenti:

  • Percorsi professionalizzanti: corsi strutturati in formula ibrida (40 ore, metà in presenza, metà in digitale sincrono), con l’obiettivo di dotare i partecipanti di competenze funzionali all’ingresso nel mercato del lavoro.
  • Corsi executive: seminari (2-8 ore) in modalità webinar (aula digitale). orientati alle questioni strategiche e alle opportunità di business.
  • Corsi di approfondimento: videolezioni verticali e snelle (1-2 ore) in formato digitale asincrono (videoclip), focalizzate su aspetti normativi, tecnologici o trend specifici, utili per aggiornamenti rapidi e mirati.

Oltre al catalogo, la piattaforma offre alle aziende la possibilità di progettare ed erogare percorsi formativi personalizzati, per rispondere a esigenze specifiche in termini di competenze, ruoli professionali e contesto organizzativo.

Per richiedere un percorso formativo su misura è possibile contattare l’azienda: [email protected]

