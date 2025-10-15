INFODATA ENERGIA

Modulo BISOL Supreme™ è nel Registro Enea per il Piano Transizione 5.0

Modulo BISOL Supreme™ è nel Registro Enea per il Piano Transizione 5.0

CATEGORIE:

Il pannello fotovoltaico monocristallino made in Ue "Bisol Supreme™" ha una garanzia di 25 anni, è idoneo agli incentivi fiscali ed è stato testato anche in condizioni ostili.

image_pdfimage_print

Il modulo fotovoltaico monocristallino Bisol Supreme™ è stato ufficialmente aggiunto al Registro delle tecnologie per il fotovoltaico di Enea, ed è quindi idoneo agli incentivi fiscali erogati nell’ambito del piano Transizione 5.0 e agli altri schemi incentivanti dedicati al fotovoltaico Made in Ue.

Il registro raccoglie un elenco dei moduli che rispettano i più alti standard di prestazioni tecniche, tracciabilità e produzione europea.

Il modulo realizzato da Bisol è, ad oggi, secondo quanto dichiarato dall’azienda, l’unico disponibile sul mercato con una garanzia di 25 anni che assicura il mantenimento del 100% della potenza nominale.

Il modulo Bisol Supreme™ in dati

Test indipendenti confermano che il Bisol Supreme™ produce l’11% di elettricità in più rispetto ad altri moduli della stessa potenza. “Non è un bonus, ma un obiettivo progettuale”, spiega l’azienda.

Questo risultato è ottenuto grazie a una migliore qualità dei materiali, assenza totale di PID (Potential Induced Degradation) e LID (Light Induced Degradation) e un tasso di degrado effettivo dello 0%.

Ogni modulo è dotato di un QR code univoco che si collega alla sua carta d’identità digitale. Questo permette a installatori e proprietari di:

  • monitorare le curve I/V (ovvero i grafici che mostrano la relazione tra corrente e tensione di un componente elettrico);
  • visualizzare le immagini dei test di elettroluminescenza;
  • mantenere la tracciabilità dei materiali e dati di fabbrica.

Garanzia 25-30 anni sui moduli Bisol Premium

Bisol ha introdotto una nuova garanzia standard per tutti i moduli della serie Premium:

  • Garanzia lineare sulla potenza di 30 anni, con il 90% garantito alla fine del periodo;
  • Garanzia sul prodotto di 25 anni;

Questa garanzia è:

  • basata su prestazioni reali: 0,01% di degrado misurato dopo 20 anni;
  • applicata automaticamente ai moduli delle serie BDO, BBO e BSO.

Le garanzie, spiega l’azienda, si basano su un’analisi ventennale dei dati raccolti in condizioni reali e anche in ambienti estremi, tutto verificato e supportato da completa tracciabilità:

  • resistenza alla grandine certificata HW4: fino a Ø 40 mm a 99,1 km/h;
  • carichi di neve fino a 11.000 Pa (serie BSO);
  • carichi di vento fino a 2.400 Pa;
  • test di calore umido (dump-heat) oltre 7.000 ore;
  • cicli termici a temperature estreme da -45 °C a +85 °C;

Per aumentare la protezione meccanica e prevenire dei microcrack, Bisol utilizza laminati vetro-backsheet, che garantiscono prestazioni costanti anche sotto stress ambientali severi, come la grandine.

Tecnologia Made in Europe e cashback

Tutti i moduli Bisol sono prodotti in Slovenia sotto pieno controllo interno. Ogni componente di ogni modulo è tracciabile, dal silicio alla saldatura, ed è realizzato in conformità agli standard europei sul lavoro e sull’ambiente.

Con l’iscrizione al programma BISOL Supreme™ Cashback è possibile ricevere un rimborso per ogni acquisto ed installazione di moduli fotovoltaici Bisol Supreme™.

