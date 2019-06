Un emendamento al DL Crescita ha ampliato le categorie coperte dall'incentivo.

Ieri, 17 giugno, è stato riformulato dal Governo e poi approvato un emendamento M5S al DL Crescita, che amplia le categorie coperte dagli incentivi alla mobilità elettrica.

Nel dettaglio – si legge nell’emendamento allegato in basso – le agevolazioni già previste dall’ultima legge di Bilancio vengono estese a tutte le moto e microcar elettriche e ibride.

Il testo prevede “per chi acquista nel 2019 un veicolo delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e ed L7e, consegnando per la rottamazione un mezzo delle stesse di cui si è in possesso da almeno 12 mesi, un contributo pari al 30% del prezzo di acquisto fino a 3.000 euro”.

Eliminato il limite di potenza per il veicolo che viene acquistato.

Il mezzo da rottamare può essere ora Euro 0, 1, 2 o 3 (prima si faceva riferimento solo a Euro 1 ed Euro 2).

Potrebbe interessarti anche: