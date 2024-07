M&A per il fotovoltaico: le fasi del processo di acquisizione di LCF Alliance

LCF Alliance, azienda italiana attiva nel mercato secondario degli impianti fotovoltaici, si distingue per la sua combinazione di competenze legali, finanziarie e tecniche.

L’azienda gestisce operazioni di M&A (Mergers and Acquisitions) per l’acquisizione di asset fotovoltaici in tutto il territorio nazionale, garantendo alti standard di efficienza e trasparenza dal primo contatto fino al closing.

Vediamo qui le fasi chiave del processo M&A di LCF Alliance, mettendo in luce il loro approccio proattivo alla risoluzione delle complessità. L’azienda riesce a generare valore grazie a una gestione efficiente del flusso informativo e delle tempistiche, a una standardizzazione delle fasi di compravendita e attraverso attività di miglioramento degli impianti.

M&A e la corretta gestione del flusso informativo e delle tempistiche

In un’operazione di M&A è importante che acquirente e venditore comprendano dall’inizio la struttura dell’operazione e le opportunità connesse.

Il dipartimento legale di LCF spiega che “la gestione del flusso informativo tra venditore e acquirente è fondamentale. Spesso le informazioni più rilevanti non sono immediatamente disponibili e la cooperazione efficiente tra le parti per una raccolta e un’analisi completa delle informazioni fa la differenza per il successo dell’operazione”.

Inoltre, anche la tempistica è cruciale, soprattutto quando il prezzo è stabilito tramite un meccanismo locked box, perché influisce sulla valutazione economica finale del target.

LCF ha istituito un dipartimento dedicato alla raccolta delle informazioni necessarie costituito da esperti con competenze sinergiche, che guida la controparte nel reperimento dei dati essenziali, garantendo un processo di analisi veloce e completo, in grado di accelerare le tempistiche e portare alla conclusione positiva della transazione nei tempi previsti, offrendo ai venditori la certezza di trovare in LCF un partner e professionale.

Acquisizione di un impianto FV: la gestione standardizzata delle trattative



Le trattative per l’acquisizione di un impianto fotovoltaico sono complesse e per questo motivo LCF Alliance ha sviluppato una metodologia standardizzata che assicura efficienza e trasparenza in ogni fase.

Valutazione preliminare in fase di offerta

La chiarezza della proposta e la corretta valutazione preliminare dei target è il punto di partenza per instaurare un rapporto di fiducia con il venditore e allineare le aspettative.

Nelle acquisizioni di asset in esercizio c’è il vantaggio di avere prevedibilità dei ritorni finanziari e dei costi; inoltre, un attento esame preventivo della contrattualistica finanziaria e di progetto, della produzione storica di energia e dello stato strutturale delle componenti installate è decisivo per impostare un’offerta economica basata su dati concreti.

Analisi di Due Diligence

L’analisi di due diligence è necessaria per approfondire gli aspetti rilevanti dell’operazione, tra cui quelli tecnici, amministrativi, autorizzativi, o le responsabilità derivanti dai contratti finanziari e di progetto. LCF seleziona consulenti esterni in grado di garantire un processo di transazione fluido e professionale, affiancandoli con le competenze dei dipartimenti interni.

LCF può vantare un gruppo con competenze legali, strategiche, finanziarie, fiscali e gestionali. La presenza di tali centri di competenza in-house garantisce a LCF di avere una comprensione precisa del valore degli impianti e porre solide basi per negoziazioni chiare e trasparenti.

La piena comprensione dell’operazione, la comunicazione con i consulenti esterni e con la controparte e soprattutto la rapida gestione e risoluzione delle problematiche, a volte anche complesse, che possono sorgere nella fase di analisi, è essenziale per far sì che la transazione si concentri sugli elementi in grado di portare un valore aggiunto, rendendo tutto il processo più efficace.

Fase di Signing e Closing

Completata la due diligence, il dipartimento legale interno di LCF offre supporto nella redazione e negoziazione di un accordo contrattuale soddisfacente e nell’esecuzione del closing, garantendo una transizione senza problemi e la conclusione positiva dell’operazione.

Miglioramento continuo degli asset acquisiti

LCF Alliance non si limita all’acquisizione degli impianti, ma si impegna attivamente nel miglioramento continuo degli asset acquisiti, anche grazie all’implementazione del piano strategico di integrazione degli impianti nel portafoglio gestito volto a migliorare l’efficienza e ridurre i costi dell’asset.

“La nostra capacità di generare valore non si ferma all’acquisizione. Implementiamo strategie di miglioramento continuo che aumentano l’efficienza e la redditività degli impianti”, spiega Marco Schirripa Spagnolo, Head of Legal di LCF.

Per LCF Alliance le operazioni di acquisizione non sono solo transazioni finanziarie, ma opportunità per costruire relazioni durature e di successo nel settore del fotovoltaico.

“Il rapporto con le nostre controparti, accuratamente selezionate, ci consente di instaurare rapporti duraturi e di concludere importanti partnership a livello locale per i nostri futuri investimenti. La nostra capacità di execution è la chiave del nostro successo”, conclude l’Head of Legal.

Per informazioni: LCF Alliance

Per collaborazioni: [email protected]