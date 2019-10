Costa: "Sono certo che troverà l’accordo delle forze politiche".

Il primo ottobre scorso, è stato incardinato al Senato, in commissione Affari costituzionali, il disegno di legge per inserire la tutela dell’ambiente nella Costituzione.

“Sono certo che troverà l’accordo delle forze politiche, considerato anche l’impegno ribadito più volte dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte affinché la protezione dell’ambiente e della biodiversità e lo sviluppo sostenibile siano inseriti tra i princìpi fondamentali del nostro sistema costituzionale”, ha commentato il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa.

“Oggi più che mai – prosegue il Ministro nella nota pubblicata sul sito ufficiale del MinAmbiente – l’ambiente è al centro della politica nazionale e internazionale. Provvedimenti come questi lo dimostrano, così come attestano una visione di lungo periodo su cui dobbiamo puntare sempre più. Per lasciare qualcosa di importante e duraturo ai nostri figli”.

