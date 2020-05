In Italia ancora troppo spesso si ricorre alla sola tinteggiatura delle facciate, senza prevederne l’isolamento mediante sistema termico a cappotto.

Secondo Cortexa, progetto associativo nato nel 2007 e riferimento italiano per il Sistema di Isolamento a Cappotto che riunisce le più importanti aziende del settore, è ormai necessario sapere che l’applicazione del sistema a cappotto può diventare una misura obbligatoria – prevista in quasi tutte le Regioni in base al DM 26 giugno 2015 allegato 1, paragrafo 1.4 – per esempio quando si interviene rifacendo grandi superfici di intonaco.

Al di là dell’obbligo, è importante che l’assemblea condominiale sappia che, rispetto ai lavori di sola tinteggiatura delle facciate, un intervento che preveda anche l’applicazione del cappotto termico costa poco di più, a fronte di notevoli vantaggi immediati e che durano nel tempo: i costi fissi di ponteggio sono gli stessi, e quelli di manodopera sono solo leggermente più alti.

L’applicazione del cappotto termico è, per il condominio, un investimento redditizio e durevole.

Se, ad esempio, per la ristrutturazione della facciata vengono spesi 240.000 euro per il rifacimento di intonaco e per mettere in sicurezza tratti di balcone, la spesa è a fondo perduto. Se invece di rifare semplicemente l’intonaco si realizza un sistema a cappotto, si spende di più del primo caso, ipotizziamo 340.000 euro, ma la maggiore spesa è da considerarsi un investimento: riduzione dei consumi energetici dal 30 al 50%, in base alle dimensioni del fabbricato e delle facciate esterne.

Ogni anno, infatti, il condominio risparmierà del combustibile: in poco più di 6 anni l’extra-costo di 100.000 euro sarà ammortizzato e nell’arco di 10 anni si avrà un risparmio di 150.000 euro, con un rendimento complessivo dell’intervento pari al 5% all’anno. In questo modo verranno inoltre incrementati qualità e valore dell’immobile: al miglioramento estetico si aggiungeranno minori spese di consumo, migliore classe energetica e migliore comfort interno.

Vi sono inoltre molteplici forme di agevolazione fiscale che contribuiscono a rendere il cappotto un investimento ancor più conveniente e che consentono di godere immediatamente dei benefici economici e fiscali del sistema a cappotto.

Con la Legge di Bilancio 2020 il legislatore ha prorogato gli incentivi Ecobonus e Bonus Ristrutturazioni, che prevedono detrazioni fiscali fino al 75% e possono essere abbinati alla cessione del credito, che consente di recuperare la quasi totalità delle somme investite immediatamente, riducendo drasticamente la spesa per i condomini.

Nel 2020 è inoltre entrato in vigore il Bonus Facciate, che prevede il 90% di incentivo come detrazione fiscale, riducendo il costo reale dell’intervento al minimo.

Gli interventi di isolamento mediante cappotto termico possono rientrare in tutte e tre le categorie di incentivi.

Questo intervento migliora il comfort interno degli ambienti, sia durante il periodo invernale che in quello estivo, poiché modifica le temperature superficiali interne delle pareti oggetto di intervento e garantisce una migliore qualità interna dell’aria, prevenendo la creazione di zone umide e quindi di muffa.

La Guida Cortexa per affrontare in maniera competente l’Assemblea di Condominio

Sebbene se ne parli sempre di più, non tutti conoscono nel dettaglio i vantaggi derivanti dall’isolamento della facciata di un immobile.

Chi per primo ha il compito di studiarli approfonditamente, al fine di illustrarli in maniera chiara ed efficace ai condomini in sede di assemblea, è l’amministratore di condominio.

La guida Cortexa (allegata in basso) è quindi uno strumento che funge da supporto all’amministratore, ma anche al condomino che desidera affrontare l’Assemblea di Condominio in maniera competente.

Oltre a illustrare i vantaggi fiscali, la guida evidenzia i principali benefici del sistema a cappotto:

riduzione dei consumi energetici in estate e in inverno e risparmio in bolletta; maggiore comfort e qualità dell’aria interna migliore, scongiurando – anche grazie a corretti accorgimenti di ventilazione interna – umidità e formazione di muffe; incremento del valore di mercato dell’edificio e dei singoli appartamenti; convenienza economica: la maggiore spesa necessaria per realizzare il cappotto termico rispetto alla sola tinteggiatura della facciata è minima; rispetto delle leggi vigenti in materia di efficienza energetica degli edifici; riduzione dell’impatto ambientale delle costruzioni.

La Guida affronta infine due dei principali timori che, in base all’esperienza Cortexa, i condomini esprimono durante l’Assemblea: l’esborso economico e la paura di lavori mal eseguiti.

Sistema a cappotto in condominio: i criteri per determinarne la qualità

I benefici correlati all’adozione del Sistema a Cappotto – sia nei condomini che in tutte le altre tipologie edilizie – sono molteplici, purché si rispettino dei precisi criteri di qualità:

scegliere esclusivamente sistemi a cappotto forniti e certificati come kit, dotati di certificato ETA (secondo ETAG004) e di marcatura CE di sistema;

avvalersi di progettisti esperti in materia che conoscano e applichino i contenuti del Manuale Cortexa e della norma UNI/TR 11715:2018;

avvalersi di posatori specializzati ed esperti che abbiano frequentato i corsi Cortexa o abbiano certificato le proprie competenze secondo la norma UNI 11716:2018.

Da oltre dieci anni i consorziati Cortexa condividono le conoscenze e la propria esperienza maturate da protagonisti nel settore del cappotto termico, sviluppando progetti e iniziative di informazione e formazione orientate a veicolare, diffondere e condividere la cultura dell’isolamento a cappotto e dell’edilizia di qualità. Cortexa fa parte di EAE, l’associazione Europea di Produttori di Sistemi a Cappotto.

Scarica la guida: Cortexa

Potrebbe interessarti anche: