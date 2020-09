Lo scorso 10 settembre è stato presentato alla Mostra internazionale del Cinema di Venezia, nell’ambito del Premio “Green Drop Award, il cortometraggio “Isole da Sole” dedicato alle piccole isole del Mediterraneo e in particolare a Salina, isola pilota Ue per la transizione energetica.

Il cortometraggio della durata di circa 12 minuti, che potete vedere qui sotto, è prodotto da “Area Cultura” su format multimediale Stelly ed è stato realizzato del Dipartimento Unità Efficienza Energetica dell’Enea che ne ha curato l’ideazione e la sceneggiatura per la campagna Italia in Classe A.

Dal 2019 Salina è tra le sei isole pilota scelte dell’Unione europea per la transizione verso l’energia pulita e la sostenibilità ambientale e sociale. Il filmato – spiega una nota Enea – vuole promuovere e condividere il cammino intrapreso da Salina, mettendo in luce come questo cambio di marcia epocale nelle politiche energetiche, coinvolga non solo la tecnologia, ma aspetti sociali, economici, ambientali e -nella fattispecie- culturali.

Potrebbe interessarti anche: