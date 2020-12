Un caso di integrazione tra fotovoltaico e pompa di calore per un’abitazione situata in una località con clima freddo, in Frisia nel nord dell’Olanda, utilizzando unicamente prodotti Panasonic.

Il sistema è stato installato per un’abitazione da 140 metri quadrati con un consumo annuo di gas compreso tra 1.800 e 2.200 metri cubi all’anno. I proprietari avevano l’obiettivo di rendere l’abitazione sostenibile da un punto di vista ambientale, risparmiando sulla bolletta e raggiungendo la neutralità energetica grazie alla sostituzione integrale del gas e all’autoproduzione di energia solare.

L’impianto fotovoltaico da 7,8 kWp è stato realizzato con 24 pannelli solari Panasonic HIT KURO da 325 Wp che alimentano una pompa di calore Aquarea T-CAP, altamente efficiente ed ecocompatibile, adatta a temperature esterne particolarmente basse.

Il dimensionamento dell’impianto FV è stato studiato sulla base del consumo energetico dell’abitazione, aspetto fortemente variabile in base alle abitudini e al comportamento individuale. In questo caso è stata fatta una scelta prudente, lasciando l’opzione di un ampiamento dell’impianto qualora la produzione fotovoltaica si riveli insufficiente ad alimentare l’impianto di riscaldamento.

Come ha spiegato Fabrizio Limani, senior manager solar division Panasonic Solar, “stiamo lavorando per favorire la creazione di sinergie fra gli operatori del settore elettrico e del settore idraulico, che devono unire le loro competenze per veicolare sul mercato soluzioni integrate di questo tipo”.

I moduli Panasonic hanno una garanzia di prodotto di 25 anni e con la speciale tecnologia HIT® garantiscono un buon ritorno dell’investimento. Le pompe di calore Aquarea assicurano comfort ambientale, semplicità d’uso e bassa rumorosità.

In Italia, la soluzione fotovoltaico-pompe di calore proposta da Panasonic è compatibile con il Superbonus del 110%.

