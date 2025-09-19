INFODATA ENERGIA

Home > Mobilità sostenibile >Incentivi auto elettrica, piattaforma aperta dal 23 settembre

Incentivi auto elettrica, piattaforma aperta dal 23 settembre

Solo per le prime registrazioni dei venditori. Lunedì 22 è previsto un webinar per illustrare come funziona la procedura online. Riepilogo della misura da quasi 600 milioni di euro.

Si partirà la settimana prossima con le procedure iniziali con cui richiedere i nuovi incentivi Pnrr a fondo perduto per l’acquisto di veicoli elettrici.

Il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica ha comunicato che dalle ore 12 di martedì 23 settembre, i venditori dei veicoli ammessi all’agevolazione potranno accedere alla piattaforma informatica che gestirà l’erogazione degli incentivi.

Lunedì 22 settembre si svolgerà un webinar per illustrare le caratteristiche e le modalità di utilizzo della piattaforma; si provvederà a trasmettere singolarmente a ciascuna associazione di categoria il link di partecipazione, informa lo stesso ministero.

Alla piattaforma dovranno poi registrarsi anche le persone fisiche e le micro-imprese che richiederanno gli incentivi, si precisa.

Ricordiamo che sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 settembre è stato pubblicato il decreto attuativo della misura, che mette sul piatto 597 milioni di euro, con la possibilità di integrare il plafond con altre risorse eventualmente riprogrammate. I bonus saranno concessi fino a esaurimento fondi e rimborsati ai venditori dal Mase, sulla base dei dati caricati sulla piattaforma.

Come funzionano gli incentivi

Il contributo è rivolto a persone fisiche e micro-imprese, con vincolo di residenza o sede legale nelle aree urbane funzionali individuate da Istat.

Persone fisiche (categoria M1 – auto fino a 9 posti):

  • 11.000 € con Isee fino a 30.000 €;
  • 9.000 € con Isee tra 30.000 e 40.000 €;
  • è obbligatoria la rottamazione di un’auto termica fino a Euro 5.

Micro-imprese (categorie N1 e N2 – veicoli commerciali fino a 12 tonnellate):

  • incentivo fino al 30% del prezzo (Iva esclusa), con massimale di 20.000 € per veicolo;
  • ogni micro impresa può beneficiare di massimo due bonus;
  • anche in questo caso il contributo è vincolato alla rottamazione di un mezzo fino a Euro 5 e rientra nella normativa “de minimis”.

In tutti i casi, il sostegno sarà erogato sotto forma di sconto diretto in fase di acquisto.

