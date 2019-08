Domande dal 17 settembre per veicoli acquistati dal primo agosto in poi.

Dal 17 settembre sarà possibile invare le domande per accedere ai contributi della Regione Friuli Venezia Giulia per l‘acquisto di veicoli ecologici, con delle novità rispetto alle norme del 2017.

I fondi – spiega una nota sul sito della Regione – riguardano, infatti, non solo i veicoli elettrici o ibridi ma anche quelli bifuel (benzina/metano) e non solo i veicoli nuovi ma anche quelli a chilometro zero o usati.

Secondo il regolamento regionale, l’entità dei contributi per chi rottama veicoli diesel euro 0,1,2,3,4 e veicoli benzina 0,1,2,3,4,5:

5.000 euro se si acquista un veicolo elettrico nuovo o usato a chilometro zero (2.500 se veicolo usato);

4.000 euro per l’acquisto di un veicolo ibrido nuovo o usato chilometro zero (2.000 se veicolo usato);

3.000 euro per l’acquisto di un veicolo bifuel (benzina/metano) (1.500 se veicolo usato).

L’usato che beneficia del contributo – va precisato – deve esser stato immatricolato da meno di due anni.

Per accedere all’incentivo – spiega la Regione – il veicolo deve essere ordinato/acquistato a partire dal 1 agosto 2019.

Oltre all’ampliamento delle categorie dei veicoli rottamabili – passati dalle sei del precedente regolamento alle dieci di quello attuale – un’altra novità riguarda i requisiti del richiedente: l’innalzamento del tetto di reddito nel nucleo familiare da 85mila a 150mila euro per poter accedere al beneficio.

Le domande

La domanda ai fini della concessione del contributo andrà presentata alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (CCIAA) nella cui circoscrizione territoriale è ricompreso il Comune nel quale il richiedente ha la propria residenza a partire, come detto, dal 17 settembre 2019 e in ogni caso entro sei mesi dalla data di acquisto del veicolo.

Cumulabilità

I contributi sono cumulabili, nel limite del 100% della spesa sostenuta per l’acquisto del veicolo ecologico nuovo, con altri incentivi ottenuti a copertura della medesima spesa.

