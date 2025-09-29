INFODATA ENERGIA

Rinnovabili elettriche: 53,9% (28 set) - PUN: 112,20 €/MWh (30 set) - Petrolio WTI: 65,72 $/b - Gas Eu TTF: 32,70 €/MWh - CO2: 75,98 €/ton
Abbonamento PRO
leaderboard-desktopgif
TUTTE LE VOCI +
Categorie
Categorie

INFODATA ENERGIA

Rinnovabili elettriche: 53,9% (28 set) - PUN: 112,20 €/MWh (30 set) - Petrolio WTI: 65,72 $/b - Gas Eu TTF: 32,70 €/MWh - CO2: 75,98 €/ton
Logo QualEnergia
0
TUTTE LE VOCI +
Categorie
Most PopularNews
Home > Mobilità sostenibile >Veicoli elettrici, quando partono davvero i nuovi incentivi?

Veicoli elettrici, quando partono davvero i nuovi incentivi?

CATEGORIE:

La piattaforma online per chiedere i bonus dovrebbe aprire ai cittadini a metà ottobre, ma manca una data esatta e resta il nodo delle aree funzionali urbane (Fua) che l'Istat deve aggiornare entro novembre.

ADV
image_pdfimage_print

L’elenco Istat delle aree urbane funzionali (Fua) richiamato dal decreto ministeriale n. 236 dell’8 agosto 2025 per accedere ai nuovi incentivi per i veicoli elettrici, è quello vigente dal momento della pubblicazione del decreto stesso sulla Gazzetta Ufficiale avvenuta in data 8 settembre 2025.

È uno dei principali chiarimenti delle Faq aggiornate al 26 settembre (pdf) dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, riguardo alla misura Pnrr volta a sostituire i veicoli privati e commerciali leggeri con modelli 100% elettrici.

Le incertezze, come vedremo però tra poco, sono ancora tante e non è per niente chiaro quando partiranno davvero gli incentivi.

Cosa sono le Fua e perché sono importanti

Le aree urbane funzionali, si spiega, sono una classificazione di tipo statistico che l’Istat produce e aggiorna periodicamente secondo le linee guida e i parametri definiti da Eurostat e le normative europee.

Come precisa l’Istat in una nota del 28 luglio scorso, le Fua attualmente in vigore si basano sul censimento del 2011 e comprendono 83 aree con oltre 1.800 Comuni.

Una Fua, in estrema sintesi, è una “città” (un comune, o un insieme di comuni) con almeno 50mila abitanti complessivi, per i quali almeno il 50% della popolazione ricade in un agglomerato ad alta densità con almeno 1.500 abitanti per km quadrato.

Mentre la zona di pendolarismo è l’insieme dei comuni contigui nei quali una quota maggiore o uguale al 15% di pendolari (sul totale dei pendolari residenti nel comune), si rechi giornalmente per lavoro nella città di riferimento.

Entro novembre 2025, precisa l’Istat, successivamente alla pubblicazione della nuova matrice di pendolarismo 2021 e dopo il lavoro congiunto con la Commissione europea per stabilirne i confini, sarà disponibile sul sito istituzionale dell’Istat l’elenco dei comuni inclusi nelle Fua 2021.

La definizione di queste aree è di fondamentale importanza, ricordiamo, perché solo chi vi risiede potrà accedere agli incentivi Pnrr.

Quando si parte?

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 settembre, come detto, è stato pubblicato il decreto attuativo, mentre dal 23 settembre è attiva la piattaforma informatica gestita dalla Sogei (Società generale di informatica, controllata dal ministero dell’Economia), dove al momento si possono registrare solo i venditori dei veicoli ammessi alle agevolazioni.

Si dovranno registrare anche i soggetti interessati a chiedere i bonus – persone fisiche e micro imprese – ma per ora nelle Faq si dice solamente che l’accesso avverrà “in un momento successivo” e che la data di apertura della piattaforma per questi soggetti “sarà comunicata dal Mase con apposito avviso”.

In una nota stampa pubblicata dalla Sogei il 24 settembre, si legge che “la seconda fase, al via da metà ottobre 2025, aprirà l’accesso anche ai cittadini beneficiari, che potranno presentare direttamente le domande di incentivo, segnando un ulteriore progresso verso la diffusione della mobilità elettrica in Italia”.

Tuttavia, se la piattaforma aprirà ai cittadini a metà ottobre (15 ottobre come riporta la stampa del settore automotive) e l’aggiornamento Istat delle Fua arriverà invece a novembre, come funzionerà esattamente l’incentivo?

Dal tenore delle Faq sembra che per il bonus faranno fede le Fua in vigore all’8 settembre (come detto, la data di uscita del dm attuativo in Gazzetta Ufficiale), ma rimangono molti dubbi, soprattutto se ci saranno delle differenze tra “vecchie” e “nuove” aree urbane funzionali.

Abbiamo scritto sia alla Sogei sia al Mase per chiedere conferma della data di ottobre per l’avvio della piattaforma online ai cittadini e ottenere chiarimenti sull’applicazione delle aree urbane funzionali.

Al momento di pubblicare l’articolo, oggi 29 settembre, non abbiamo ancora ricevuto alcuna risposta.

Ricordiamo di seguito cosa prevede la misura.

Come funzionano gli incentivi

Il contributo a fondo perduto è rivolto a persone fisiche e micro-imprese, con vincolo di residenza o sede legale nelle aree urbane funzionali individuate da Istat.

Persone fisiche (categoria M1 – auto fino a 9 posti):

  • 11.000 € con Isee fino a 30.000 €;
  • 9.000 € con Isee tra 30.000 e 40.000 €;
  • è obbligatoria la rottamazione di un’auto termica fino a Euro 5.

Micro-imprese (categorie N1 e N2 – veicoli commerciali fino a 12 tonnellate):

  • incentivo fino al 30% del prezzo (Iva esclusa), con massimale di 20.000 € per veicolo;
  • ogni micro impresa può beneficiare di massimo due bonus;
  • anche in questo caso il contributo è vincolato alla rottamazione di un mezzo fino a Euro 5 e rientra nella normativa “de minimis”.

In tutti i casi, il sostegno sarà erogato sotto forma di sconto diretto in fase di acquisto.

TAGS:
ADV

Ultimi articoli
  • 29 Settembre 2025
PRO
Le aree idonee nel Dl Energia
  • 29 Settembre 2025
I temi energetici nelle elezioni in Veneto
  • 29 Settembre 2025
PRO
Agrivoltaico, tutte le criticità di assicurare due “sposi” diversi
  • 29 Settembre 2025
PRO
Conto Termico 3.0, il testo è in Gazzetta
  • 29 Settembre 2025
PRO
Rinnovabili, rallentano le richieste di autorizzazione. Colpa dell’incertezza normativa
  • 29 Settembre 2025
Un ricordo di Pasquale Pistorio, un imprenditore moderno
  • 29 Settembre 2025
PRO
Puglia, contributi per efficientamento energetico dei luoghi pubblici della cultura
  • 26 Settembre 2025
La bolletta energetica del Paese pesa meno, ma il calo è solo congiunturale
  • 26 Settembre 2025
Paesi emergenti e rinnovabili al centro del futuro dell’energia
  • 26 Settembre 2025
PRO
Rinnovabili, ecco le aziende Tier 1 del 2025
  • 26 Settembre 2025
PRO
Biogas e biometano, prorogato il bando “pratiche ecologiche”
  • 26 Settembre 2025
PRO
Rinnovabili e controllo centrale impianto, le misure Cei per la fascia 100-500 kW

Potrebbero interessarti:

News dalle aziende

News dalle aziende

Tutte le News dalle Aziende

Banner 300 x 250 sopra eventi

Blocco Rubriche-Documenti

Blocco Documenti-Rubriche

Banner laterale sotto prossimi eventi

Prossimi eventi

PROSSIMI EVENTI

Tutti gli eventi

Banner corso

Ultimi articoli

QualEnergia.it

Il portale web che analizza mercati e scenari
per accelerare la decarbonizzazione dell'economia.


Editore: Qualenergia srl
Via Genova, 23 – 00184 Roma
P.IVA 12597301006
REA 1387046

MENU
PER LE AZIENDE

Promuovi la tua Azienda su QualEnergia.it.
Scrivi a: [email protected]

Qualenergia è testata registrata presso Tribunale Civile di Roma Sezione per la Stampa Registrazione n. 316/2007 del 19/7/2007

Editore di QualEnergia.it: Qualenergia srl
Via Genova 23 - 00184 Roma
P.IVA 12597301006
Numero di iscrizione ROC: 38552

È vietata la riproduzione di articoli pubblicati su QualEnergia.it senza espressa autorizzazione scritta della redazione.

® 2025 QualEnergia.it | Note legali e Privacy | Cookie Policy | Termini e Condizioni

×
0
    0
    Carrello
    Il tuo carrello è vuotoRitorna agli abbonamenti
    Continua
    Privacy Policy Cookie Policy